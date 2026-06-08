El Pit-Cnt para y se moviliza este miércoles: advierten "conflicto" si hay recortes tras Rendición de Cuentas

El Pit-Cnt hará un paro general parcial de cuatro horas con una movilización este miércoles 10 de junio. La paralización será entre las 9:00 y las 13:00 y la marcha se desarrollará en Montevideo. Además, la central sindical notificó que se pondrá en comunicación con aliados de otros países para intentar que la iniciativa "tome carácter regional".

Entre las proclamas para el día del paro aparecen: contra la guerra y por el derecho a vivir en paz; por trabajo hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo; por salario; en defensa de la educación; por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo; por el 1% al 1% más rico; por la reducción de la jornada laboral; en contra de la precarización del trabajo; instrumentación de los avances del Diálogo Social en seguridad social.

"Son cuestiones que para nosotros son absolutamente necesarias para mejorar las condiciones de trabajo y la situación del país que sigue estando en una situación compleja sobre todo en infancia y adolescencia", detalló este lunes en diálogo con Doble Click (FM Del Sol) el secretario general del Pit-Cnt, José Lorenzo López.

"Este gobierno llegó generando muchas expectativas de cambio, pero claramente en el primer año no se han colmado esas expectativas de gran parte de la población y los trabajadores. Creemos necesario apretar el acelerador", agregó López.

Dirigentes del PIT-CNT durante el acto de la central sindical por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

José Lorenzo López: "Se va a tensar fuertemente" la relación con el gobierno si no hay cambios

"Ya pasaron seis meses de la implementación del presupuesto de este año y no vemos los compromisos asumidos, algunos de ellos acordados en el diálogo social por seguridad y entendemos que van en una dirección correcta. Es hora de que se concreten rápidamente. El país necesita que los que más tienen puedan generar condiciones que permitan avanzar en la construcción de un Uruguay con menos desigualdad", enfatizó el secretario general del Pit-Cnt.

Para López, la propuesta de un impuesto a los más ricos "puede tener un efecto regresivo, pero absolutamente residual" y "realmente le podría dar una inyección a la economía del gobierno que está focalizada directamente de sacar de la pobreza al 30% de niños, niñas y adolescentes".

López detalló que desde la central sindical habían señalado que el presupuesto del actual gobierno se diferenciaba del presupuesto anterior "porque el anterior había tenido un ajuste fiscal que se pagó con pérdida salarial y reducción de algunas políticas sociales". Sin embargo, lamentó que actualmente, más allá del incremento de presupuesto se plantea que el gasto no se genere por encima de lo previsto y "se habilite lo que se había ejecutado del presupuesto en curso". "Eso habilita recortes, porque no todo los organismos del Estado van a poder avanzar en ejecutar el 100% del crédito que se habilitó en el presupuesto", agregó.

El presidente de la Repúbica, Yamandu Orsi, en el acto oficial del 1 de Mayo por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez

"Seguramente, no se van a poder concretar las vacantes que se vienen perdiendo desde hace mucho tiempo", apuntó López. La central esperará la definición del gobierno este jueves tras Consejo superior de Negociación Colectiva. "Si la línea viene por lo que dice el documento del Ministerio de Economía, la cosa se va a tensar fuertemente en esta Rendición de Cuentas".

Consultado por qué implicará que la relación se tense, López dijo que "habrá conflicto". Ya está planificada una movilización para el próximo mes si no hay respuesta del gobierno tras el paro de este miércoles.

Todo esto "enmarcado en un contexto internacional particularmente grave", no solo por la guerra en Medio Oriente —que involucra como principales actores a Estados Unidos, Israel e Irán—. El Pit-Cnt ha denunciado la intervención de EE.UU. para detener a Nicolás Maduro en Venezuela, lo que en su momento calificó como una "ruptura abrupta del derecho internacional", y también manifestó solidaridad con Cuba ante amenazas de Donald Trump.

