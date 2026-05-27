“No compramos ningún pedazo de campo para homenajear a Mujica ni a nadie”, dijo Fratti sobre María Dolores

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, compareció el pasado lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Acompañado por el presidente del organismo, Alejandro Henry Rodríguez, el jerarca abordó tanto los aspectos técnicos de la adquisición —valuada en aproximadamente 32,5 millones de dólares— como las repercusiones políticas derivadas de la misma. La controversia surgió tras las declaraciones del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien anunció la compra durante el velorio del expresidente José Mujica, hace poco más de un año.

“El homenaje se lo hacemos los hinchas del Pepe todos los días con el cumplimiento; saliendo al interior, recorriendo y preguntando a los productores qué les pasa. Pero no compramos ningún pedazo de campo para homenajear a Mujica ni a nadie”, aseguró Fratti ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Sus dichos respondieron a un cuestionamiento del diputado colorado Carlos Rydström, quien recordó que el secretario de Presidencia había anunciado la compra de la fracción como un “homenaje a la trayectoria” del exmandatario.

No obstante, Sánchez rectificó posteriormente sus palabras. A mediados de mes, en declaraciones consignadas por Canal 12, sostuvo que se generó una “controversia” infundada, ya que el anuncio coincidió meramente con el fallecimiento de Mujica, sin que existiera un vínculo conmemorativo.

Por su parte, Fratti se desmarcó de los dichos de Sánchez: “Por lo que dijo el secretario de Presidencia, tienen que llamar al secretario de Presidencia”. En tanto, el ministro enfatizó la naturaleza técnica de la operación: “Esto no tiene que ver con homenajes. La verdad es que es muy burdo creer que se van a comprar 4.000 hectáreas para hacer un homenaje a alguien”.

La convocatoria a la comisión fue impulsada originalmente por el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, aunque este no estuvo presente en la sesión.

Originalmente, estaba previsto que el ministro asistiera a mediados de abril junto a otras autoridades de la cartera, como el subsecretario Matías Carámbula.

Respecto a su ausencia previa, Fratti explicó que el domingo anterior a la convocatoria original se informó a la comisión que no podría asistir por encontrarse fuera de Montevideo, participando en la presentación del proyecto del Parque Fotovoltaico Melo (Cerro Largo) junto al presidente Yamandú Orsi. En tanto, el ministro puntualizó que en esta ocasión asistió junto a Rodríguez porque el equipo técnico del ministerio ya había comparecido anteriormente; no obstante, reafirmó que existe un “mandato del presidente” de asistir al Parlamento cada vez que se realice una convocatoria, independientemente de si los temas ya fueron tratados.

Da Silva había reimpulsado la convocatoria hace dos semanas, denunciando que en el proyecto de la estancia María Dolores trabajarían seis colonos lecheros y no 16, como habían afirmado las autoridades originalmente.

“En nuestra interpelación hicimos saber que eso era imposible. Las máximas autoridades de Ganadería le mintieron al Senado y a la gente durante 14 horas”, sentenció el legislador, quien también calificó la compra como un “espasmo de desidia en el uso de los dineros públicos” y un acto conmemorativo hacia el expresidente Mujica.

Tras la sesión, Fratti declaró a la prensa que la estancia “está funcionando” y se mostró “satisfecho con el manejo que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Colonización”.

Ante la consulta sobre la discrepancia en el número de tamberos, el ministro explicó: “La propuesta inicial era de 16 tambos. Sin embargo, los privados han invertido más de un millón de dólares a través del Instituto Nacional de la Leche (Inale), entidad que integra a las gremiales, las cuales sugirieron que era más eficiente ampliar el área de forraje o de recría. Por eso se redujo el número a seis”.

Según el ministro, este ajuste “mejora” la rentabilidad, ya que para los 16 tambos originalmente proyectados “hubiera sido necesaria una inversión mucho mayor en salas de ordeño y viviendas”.