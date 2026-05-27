Gobierno tiene que "mejorar" en la captación de la gente en calle, dijo Orsi, luego de críticas de la oposición

El problema de la gente que vive en la calle es otro de los desafíos en curso que tiene el gobierno de Yamandú Orsi, que busca evitar lo que ocurrió el año pasado, con casi una decena de personas fallecidas por el frío y a la intemperie. Este año se buscó reaccionar con premura, y declaró la alerta roja con varias semanas de anticipación al invierno, pero, no obstante, ya se constató la muerte de un hombre de 42 años, que vivía en la calle en el barrio Flor de Maroñas, y al que se refirió el jefe de Estado en rueda de prensa este martes.

“Es una muy triste noticia la muerte de este compatriota, tan triste como su vida misma” y que “nuestro radar no lo vio”, sostuvo el presidente, que respondió así a las críticas de la oposición de las últimas horas.

“Había emigrado, fue deportado por falta de papeles, tuvo algún problema con la justicia, problemas de adicción… Y nuestro radar no lo vio. Son de esas realidades que hablan de mucha soledad, muerte en soledad terrible, pero vida también”, agregó el presidente.

“Hay algunos que se nos escapan, porque no los vemos. Eso lo tenemos que mejorar”, remarcó. Apuntó que la realidad que se vive obliga al gobierno “a trabajar muy distinto” a lo que venía trabajando hasta ahora.

La respuesta de Civila

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, respondió este lunes a las críticas de la oposición, sobre todo del Partido Nacional, tras el fallecimiento de este hombre, y que habían apuntado a la figura política que había salido, en primer lugar, a dar las explicaciones, y ese había sido el Leandro Palomeque, director del Sistema Nacional de Emergencia, y no el secretario de Estado.

Según explicó el ministro en rueda de prensa, la víctima, el hombre de 42 años se llamaba Walter y no tenía contacto con el sistema de protección social desde el 2021. El hombre había perdido un brazo en un accidente. Fueron vecinos de Flor de Maroñas los que llamaron al 911 para avisar que ya no se movía. Al momento de su muerte, vivía debajo de cartones.

“Había estado vinculado de forma esporádica entre el 2020 y el 2021. Del 2021 para acá no tuvo ningún contacto con ninguna red de protección social del país. Tampoco teníamos una alerta nosotros o la Policía Nacional”, aseguró el titular de la cartera.

Por otra parte, Civila afirmó que, en este caso, “el gobierno dio la cara” a través del organismo que rige la alerta roja por las bajas temperaturas, que es el Sinae. “El Estado uruguayo tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser solamente del Ministerio de Desarrollo Social y pase a ser de todo el Estado”, agregó.

El senador blanco Javier García fue quien cuestionó este domingo la ausencia de Civila en primer lugar. García sostuvo que “no apareció el ministro del Mides” y afirmó que “la idea era que apareciera el Sinae para cubrir al ministro (Gonzalo) Civila”. Según indicó, “el gobierno tiene que hacerse cargo” porque “los gobiernos son electos para hacerse cargo y enfrentar los problemas”.

“Acá veo que se escondió el ministro del Mides y se escondió el gobierno e hicieron salir al Sinae como si la gente en situación de calle fuera algo que aparece inopinadamente”, aseguró el senador y exministro de Defensa Nacional.

Asimismo, el senador afirmó que el hecho “muestra la incapacidad que tiene el gobierno para enfrentar uno de los problemas más serios que tiene el Uruguay en estos momentos”, en referencia a las personas en la calle, un tema que ya ha sido en este período de gobierno frente de batalla entre este oficialismo y la coalición republicana.

“Primero la tristeza de las circunstancias. No es la primera vez que sucede, pero cada vez que sucede es una vida que se pierde”, expresó el legislador en entrevista con Teledía (Canal 4). Además, señaló que le “sorprendió cómo el gobierno se lavó las manos”.