Blanca Rodríguez, sobre aumento en desaprobación a Orsi: “El gobierno no puede funcionar según las encuestas”

La senadora frenteamplista Blanca Rodríguez respondió este miércoles sobre el aumento de la desaprobación a la gestión de Yamandú Orsi que marcaron las últimas encuestas. Para Rodríguez, es “siempre interesante” mirar las encuestas porque “son una fotografía de la realidad en un momento dado y nos está dando un estado de ánimo de la sociedad”. Sin embargo, apuntó a no preocuparse.

“¿Nos enloquecemos? Creo que no. El gobierno no puede funcionar según las encuestas y si le va bárbaro no hace nada y si le va mal cambia todo. Este gobierno ganó las elecciones porque le propuso a la ciudadanía un programa y de acuerdo a ese programa tiene que trabajar”, enfatizó.

“¿La gente está hablando de lo que pasa en Irán y en Gaza?”

Consultada por las razones detrás de esta “fotografía”, la senadora explicó en Desayunos Informales (Canal 12) que al hablar con los votantes frenteamplistas “el tema de la política internacional les ha generado incomodidad y molestia”.

La senadora detalló que, cuando hacía campaña electoral, en Montevideo los votantes planteaban el tema de la seguridad como principal preocupación y en el interior se hablaba de salud. “Ahora que algunas cosas de la salud –no todas– se han ido mejorando, la preocupación al norte del Rio Negro es el trabajo”, explicó.

Blanca Rodriguez en Acto de cierre de campaña del Frente Amplio para las elecciones nacionales 2024 Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En tanto, habló de un “acicate” por parte de la oposición, que a su parecer se distanciaría de lo que realmente preocupa a la población.

“¿La gente está hablando de lo que pasa en Irán y en Gaza? En la feria o el supermercado. ¿O habla del trabajo, de lo que demora en un turno para el médico, de que la plata no le alcanza? Este gobierno ha tratado de llegar a esas situaciones más vulnerables. A todas no, todavía no”, apuntó y recordó que un año de gobierno “es mucho para algunas cosas y no es nada cuando te encontrás con una realidad que no era la que se planteaba”.

Para Rodríguez, “hay realidades que golpean desde siempre, son estructurales”, pero invitó a hacer el ejercicio de ver “lo que está funcionando”, entre lo que resaltó el presupuesto para infancia y adolescencia “que es histórico”, la duplicación del bono crianza y las becas butiá, entre otras medidas tomadas en el primer año de gobierno.

Orsi: "Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien" El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este martes sobre el aumento de la desaprobación que le marcaron las últimas encuestas y señaló que "si hay gente que no está conforme" es porque "algo no está saliendo bien" El mandatario ve estos resultados "con preocupación" y aseguró que todavía no le "encuentra explicación". "Si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien", señaló Orsi en rueda de prensa tras la inauguración del parque logístico Zentra en ruta 101 de Pando. Consultado sobre si era una luz "amarilla" tal como había dicho en Arriba Gente (Canal 10) la vicepresidenta, Carolina Cosse, Orsi fue más enfático. "Anaranjada diría yo", aseguró. "Cuando hay gente que está preocupada o no está convencida está bueno que revisemos lo que estamos haciendo (...) hay que leer mucho y escuchar bastante", afirmó.

Controversia por dichos sobre personas en situación de calle

La senadora también respondió por la controversia que tuvo una declaración suya sobre las personas en situación de calle. “Hoy, un día como hoy, yo en el lugar que habitualmente veía, cercano a mi casa y desde mi ventana, gente en la calle, no la estoy viendo”, señaló la senadora del Frente Amplio en entrevista con Informativo Sarandí. “Obviamente hay aquí un diseño que tiene nuevos trazos y ojalá dé resultados. Es pensar más allá del invierno, antes y después del invierno“, agregó.

Persona en situación de calle en la Ciudad Vieja. Foto: Estefanía Leal.

Su afirmación generó respuestas por parte de la oposición, en especial del diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez quien sugirió a la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez “cambiar de oculista cubano” y “salir de esa burbuja”.

Rodríguez aseguró que reafirma lo planteado, basándose en los datos. “Si entran hoy a la página de Presidencia hay 400 personas nuevas por día entrando a los refugios”, remarcó.

“Hacer bromitas con esto no le hace bien a la gente. Habla de una insensibilidad y distancia con el tema. Se redujo y los datos de la realidad muestran que se está trabajando”, sentenció Rodríguez.