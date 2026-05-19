Aldo Silva reveló por qué se sintió incómodo en una reciente entrevista con Blanca Rodríguez: “Fue muy difícil”

La visita de Aldo Silva a Aire Rico (Del Sol) dejó varias anécdotas sobre su carrera, la televisión y la paternidad, pero también una confesión inesperada vinculada a Blanca Rodríguez, con quien compartió años de competencia en los noticieros centrales de la televisión uruguaya.

El periodista de Telemundo (Canal 12) y Radio Sarandí participó de un mano a mano con el equipo del programa y recordó que sus hijos nacieron en momentos bisagra de su carrera: Julieta cuando comenzó a conducir la tercera edición del noticiero y Emil cuando le tocó pasar al informativo central. También repasó sus inicios en la profesión, allá por 1992, cuando hacía periodismo musical en Emisora del Palacio, antes de ingresar a Telemundo mediante concurso.

En otro tramo de la charla, reflexionó sobre la actualidad de los informativos y el motivo por el que siguen funcionando en tiempos de streaming y plataformas. “Lo que nos favorece es la uruguayez”, aseguró. “Hay un sentimiento de pertenencia que pasa por ahí, teniendo en cuenta la gran oferta de entretenimiento y cinematográfica”, analizó.

Sin embargo, el momento más picante de la nota llegó cuando Jorge Balmelli le preguntó si alguna vez había sido tentado por la política. Silva respondió que nunca directamente, aunque reconoció que alguna vez le deslizaron comentarios sobre su carisma. “Yo despejo cualquier posibilidad”, aclaró.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia Blanca Rodríguez, actual senadora del Frente Amplio y durante años principal figura de Subrayado (Canal 10). Consultado sobre si ella podría regresar a los medios, Silva dijo que sí, aunque admitió que resultaría "raro". “He trabajado con colegas muy queridos y respetados que trabajaron con políticos por razones laborales y yo los quiero en mi cuadro”, expresó.

Entonces recordó una reciente entrevista que le realizó a la senadora en Sarandí y sorprendió con una sincera confesión. “Fue una entrevista muy difícil para mí porque siempre tuvimos una muy buena relación, muy amable, sin llegar a tener una amistad. Entre colegas hay una relación de respeto. Y cuando la tuvimos el otro día en la radio, la verdad es que me sentí un poco incómodo”, reconoció.

“No estaba cómodo como estoy usualmente en las entrevistas”, agregó.

Aldo Silva, informativista de Telemundo, programa noticiero de Canal 12, en sus estudios en Montevideo, ND 20240820, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Silva explicó además que le resultaba irrespetuoso opinar sobre las decisiones profesionales de otros colegas y aseguró que no se siente en posición de juzgar. "Me sentiría muy soberbio. Me parece atrevido estar opinando si está bien o mal", expresó.

Acto seguido, los conductores recordaron la polémica que generó una declaración de Blanca Rodríguez en esa entrevista, cuando dijo que desde la ventana de su casa ya no veía personas en situación de calle.

“Lo más gracioso fue que a nosotros no nos llamó mucho la atención y explotó por todos lados”, comentó Silva. “Mi objetivo iba por otro lado. Me sorprendieron las repercusiones que tuvo”, concluyó.