Premios Martín Fierro 2026: todos los ganadores de la noche que consagró a Wanda Nara como la "Mejor Conductora"
La lista completa de programas, comunicadores y hacedores de la televisión argentina que se llevaron la estatuilla en la fiesta más importante de la industria.
Este lunes 18 de mayo se celebró una nueva edición de los premios más importantes de la televisión argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) realizó la entrega de los Martín Fierro, que distinguen a las producciones y figuras más sobresalientes de la pantalla chica durante 2025.
Aquí, la lista de nominados y ganadores en cada terna.
Oro
Guido Kaczka
Ficción
Amia, la serie (Telefe)
La voz ausente (Eltrece)
Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve) / GANADOR
Periodístico
Camino a casa (Telefe)
GPS (América)
Opinión pública (Elnueve) / GANADOR
Humorístico / De Actualidad
La noche perfecta (Eltrece)
Las chicas de la culpa (Eltrece)
Polémica en el bar (América) / GANADOR
Deportivo
ACTC media TV (Televisión Pública) / GANADOR
Carburando (Eltrece)
Knockout 9 (Elnueve)
Futbolístico
Conmebol Libertadores (Telefe)
Mundial de clubes (Telefe) / GANADOR
Pasión por el fútbol (Eltrece)
Noticiero diurno
Arriba argentinos (Eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Telenueve al mediodía (Elnueve) / GANADOR
Noticiero Nocturno
América noticias (América)
Telefe noticias (Telefe) / GANADOR
Telenoche (Eltrece)
Interés General
Almorzando con Juana (Eltrece)
El diario de Mariana (América)
Los profesionales de siempre (Elnueve)
Sálvese quien pueda (América)
LAM (América) / GANADOR
Lape club social informativo (América)
Musical
Hay música siempre (Televisión Pública)
La peña de morfi (Telefe) / GANADOR
Pasión de sábado (América)
Planeta nueve (Elnueve)
Magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe) / GANADOR
Nara que ver (Elnueve)
Qué te pasa (Net TV)
Con Carmen (Elnueve)
Cultural/Educativo
Argentina de película (América)
Ser humanos (América)
Tierras (Telefe) / GANADOR
Entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
Buenas noches familia (Eltrece) / GANADOR
Pasapalabra (Telefe)
Big Show
La voz argentina (Telefe)
Medianoche con Jey (Elnueve)
Otro día perdido (Eltrece) / GANADOR
Reality
Cuestión de peso (Eltrece)
MasterChef celebrity (Telefe) / GANADOR
Gran Hermano 2025 (Telefe)
Gastronomía
Ariel en su salsa (Telefe) / GANADOR
Escuela de cocina (Elnueve)
¡Qué mañana! (Elnueve)
Viajes / Turismo
Iván de viaje (Telefe)
Por el mundo (Telefe) / GANADOR
Resto del mundo (Eltrece)
Programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública) / GANADOR
Aire de campo (Televisión Pública) / GANADOR
Intelexis (Net TV)
Mascotas al rescate (América)
Jurados
Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe) / GANADOR
Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) / GANADOR
Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)
Labor en conducción femenina
Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)
Pamela David (Desayuno americano – América)
Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
Karina Mazzoco (A la tarde- América)
Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe) / GANADORA
Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)
Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)
Labor en conducción masculina
Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)
Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece) / GANADOR
Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)
Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)
Soledad Larghi (América Noticias – América)
Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece) / GANADORA
Labor periodística masculina
Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)
Rolando Graña (América noticias y GPS – América) / GANADOR
Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)
Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)
Cronista / Movilero
Alejandro Guatti (Intrusos – América) / GANADOR
Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)
Martín Salwe (Lape club social informativo – América)
Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)
Panelista femenina
Marcela Feudale (LAM– América)
Edith Hermida (Bendita – Elnueve)
Natalie Weber (Pasó en América – América)
Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe) / GANADORA
Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)
Panelista masculino
Martín Candalaft (DDM – América)
Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)
Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)
Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América) / GANADOR
Mejor actor
César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)
Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR
Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)
Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)
Mejor actriz
Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece) / GANADORA
Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)
Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)
Revelación
Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)
Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe) / GANADOR
Sofía Gonet / La Reini (MasterChef celebrity- Telefe)
Labor humorística
Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece) / GANADOR
Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)
Darío Lopilato (Viralizados – América)
Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)
Autor/Guionista
Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece) / GANADOR
Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Director
Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)
Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR
Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)
Director de no ficción
Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece) / GANADOR
Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)
Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América) / GANADOR
Tarjetita, Swiss Medical (La América)
Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires
Producción integral
La voz argentina (Telefe) / GANADOR
Otro día perdido (Eltrece)
MasterChef celebrity (Telefe)
Telefe noticias (Telefe)
