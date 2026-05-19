Premios Martín Fierro 2026: todos los ganadores de la noche que consagró a Wanda Nara como la "Mejor Conductora"

La lista completa de programas, comunicadores y hacedores de la televisión argentina que se llevaron la estatuilla en la fiesta más importante de la industria.

19/05/2026, 02:00
Wanda Nara recibió el premio como Mejor Conductora.
Foto: prensa Telefé

Este lunes 18 de mayo se celebró una nueva edición de los premios más importantes de la televisión argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) realizó la entrega de los Martín Fierro, que distinguen a las producciones y figuras más sobresalientes de la pantalla chica durante 2025.

Aquí, la lista de nominados y ganadores en cada terna.

Oro

Guido Kaczka

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve) / GANADOR

Periodístico

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve) / GANADOR

guido kaczka
Guido Kaczka recibió tres premios: mejor programa de entretenimientos ("Buenas noches familia"), mejor conductor y Martín Fierro de Oro.
Foto: prensa Telefé

Humorístico / De Actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América) / GANADOR

Deportivo

ACTC media TV (Televisión Pública) / GANADOR

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe) / GANADOR

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve) / GANADOR

Noticiero Nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe) / GANADOR

Telenoche (Eltrece)

Interés General

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América) / GANADOR

Lape club social informativo (América)

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe) / GANADOR

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe) / GANADOR

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe) / GANADOR

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece) / GANADOR

Pasapalabra (Telefe)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece) / GANADOR

Reality

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe) / GANADOR

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe) / GANADOR

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe) / GANADOR

Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública) / GANADOR

Aire de campo (Televisión Pública) / GANADOR

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe) / GANADOR

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) / GANADOR

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde- América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe) / GANADORA

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece) / GANADOR

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece) / GANADORA

Mirtha Legrand
Mirtha Legrand recibió el premio a "Mejor labor periodística femenina".
Foto: prensa Telefé

Labor periodística masculina

Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América) / GANADOR

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos – América) / GANADOR

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)

Panelista femenina

Marcela Feudale (LAM– América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe) / GANADORA

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Panelista masculino

Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América) / GANADOR

Mejor actor

César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR

Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece) / GANADORA

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe) / GANADOR

Sofía Gonet / La Reini (MasterChef celebrity- Telefe)

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece) / GANADOR

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

La Voz
"La Voz Argentina" recibió el premio a Mejor Producción Integral.
Foto: prensa Telefé

Autor/Guionista

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece) / GANADOR

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve) / GANADOR

Guillermo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece) / GANADOR

Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América) / GANADOR

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires

Producción integral

La voz argentina (Telefe) / GANADOR

Otro día perdido (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Telefe noticias (Telefe)

