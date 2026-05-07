"Cuestión de vida o muerte": Santiago del Moro aclaró el motivo para la salida de Yipio de "Gran Hermano"

La gala de nominaciones del miércoles comenzó con una noticia devastadora: Yipio abandonó la casa de Gran Hermano. La repentina salida de la jugadora uruguaya de la edición Generación Dorada del reality argentino, dejó consternados a los jugadores.

La voz del "Big" le comunicó a Yipio: "Nos habló tu pareja y nos comentó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías antes de ingresar a la casa. Él me manifiesta que quiere que salgas para atender estos inconvenientes". Ante lo que la uruguaya dijo que abandonaba la casa porque su mamá la necesitaba.

Este jueves, en su programa radial, Santiago del Moro explicó el trasfondo de la salida de la uruguaya de la casa más famosa de la televisión. En un recorte publicado por el influencer Maatigonz_ en Instagram, el conductor del reality que en Uruguay se emite por Canal 10 habló de la salida en su ciclo El club del Moro de Radio 100fm. También dio su opinión sobre la jugadora y la posibilidad de que regrese en el repechaje.

“Se fue Yipio anoche de Gran Hermano”, comenzó diciendo Del Moro a los demás integrantes de su programa. También contó cómo se enteró de la noticia, y cuál es el protocolo del formato en estos casos. “A la tardecita, noche, cuando voy llegando al canal me llama el productor. Ellos (los participantes) siempre dejan a alguien, un externo que es el intermediario con el exterior. O sea, son las personas encargadas de tomar algún tipo de medidas por ellos. Si pasa algo en sus vidas, son ellos los que pueden accionar y decir: queremos que esto se le informe, esto no. Pasó esta semana con Manu cuando le contaron que el perro había muerto. Estas cosas pasan todo el tiempo y hay familias que dicen, no se le cuenta nada”.

“Lo que pasó con Yipio es que ella es hija única, tiene una hija que es menor de edad, y su pareja se estaba haciendo cargo de su mamá. Es una mujer que ya tiene sus años y sus achaques, y había cuestiones que las tenía que resolver ella. Después hay cosas que tienen que ver con su hija, con su vida que lo las sabemos. El novio no dio mucho detalle, lo que sí la quiso sacar, la quiso retirar del juego, sin ningún tipo de explicación más de lo que les estoy contando. Tampoco tiene por qué darlas”, dijo.

Yipio en "Gran Hermano". Foto: Archivo. Foto: Captura Canal 10.

“Me da pena porque ella estaba haciendo un juego muy fuerte en la casa. Por eso Gran Hermano le da la posibilidad de que ella elija. Porque como era una cuestión de vida o muerte, y él no daba más detalles que estos, le dieron a elegir y ella conociendo el panorama, eligió retirarse rápidamente”, agregó Del Moro.

“Todos especulan con una vuelta, pero no va a haber muchos lugares”, dijo también, ante la posibilidad de que regrese en el repechaje que se realizará el 20 de mayo. El conductor aclaró que si bien el año pasado entraron cuatro jugadores, este año regresarán algunos de los participantes por decisión del público, y además entrarán nuevos participantes.