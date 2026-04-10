"Yipio a la final": el grito de Anna del Boca en "Gran Hermano" que descolocó a la casa y alentó a la uruguaya

La edición del reality argentino Gran Hermano: Generación Dorada, que en argentina se emite por Telefe y en Uruguay por Canal 10, vivió una gala llena de novedades.

En primer lugar porque se confirmó quién será el participante de La casa de los famosos, el reality de la cadena Televisa, que pasará una semana en el reality que conduce Santiago del Moro. Se trata del mediático exfutbolista español Fabio Agostini, uno de los favoritos del ciclo. Ya se había anunciado que Solange "Sol" Abraham, la picante participante argentina, fue la elegida por la producción del programa para hacer el intercambio.

Además, los participantes recibieron una sorpresa: se hizo el primer "Congelados" de la temporada. Si bien los artistas Ca7riel y Paco Amoroso ingresaron en un "Congelados", fue una dinámica distinta donde los participantes bailaron y cantaron junto a la dupla. Quien ingresó de este jueves fue Anna, la hija de Andrea del Boca, quien entró al reality show con un objetivo específico.

La uruguaya Yipio recibió el aliento de la hija de Andrea del Boca. Foto: Archivo. Foto: captura

Tras una larga espera, Anna abrió las puertas de la casa e ingresó por la pasarela con el tema "El amor", una canción interpretada por Andrea del Boca que se lanzó en 1994. Su único objetivo fue ir a buscar la valija con las pertenencias de la actriz, y la almohada con su cara, aunque aprovechó la visita para hablarle a algunos participantes, como Manuel “Manu” Ibero, la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos que fue su aliada en la casa, y Eduardo Carrera. Además, expresó: "Hay Del Boca para rato..."; algo que generó misterio en la audiencia y abrió la puerta para un posible futuro reingreso de la actriz.

También se especuló con la posibilidad de que Anna del Boca sea la encargada de reemplazar a Andrea como participante de Gran Hermano Generación Dorada. Al respecto, dijo “por supuesto que entraría”.

En su despedida de la casa, Anna dijo: "Ha sido un placer, cuídenme la casa, en cualquier momento vuelvo. Ojo".

Antes de cruzar la pasarela, Del Boca dejó un mensaje para la casa: "Gracias Gran Hermano por permitirme inaugurar los "Congelados" de esta Edición Dorada. Ojo conmigo, y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando; que al que se porta mal no le dan el premio, y tampoco el cariño de la gente. Te amo Andrea del Boca, Yipio a la final".

Y mientras cruzó la puerta dijo: "Gracias Gran Hermano, ya volveré".

Apenas se desactivó el "Congelado", la uruguaya gritó "Te amo Andrea del Boca", mientras sus compañeros la saludaban y le decían la frase que dijo Anna del Boca antes de salir: "Yipio a la final".

Ahora solo queda esperar para descubrir quién será la elegida por Telefe para entrar a la casa en lugar de Andrea del Boca.