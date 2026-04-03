La atrevida advertencia de Yipio en "Gran Hermano" tras ver el tatuaje que su novio se hizo por ella

A días de que se emocionara hasta las lágrimas por escuchar una canción de La Nueva Escuela que le hizo pensar en su pareja, la uruguaya Yipio volvió a quebrarse en Gran Hermano Argentina, pero esta vez por un motivo especial: el saludo de sus seres queridos.

El hecho ocurrió este miércoles, cuando Santiago del Moro sorprendió a toda la casa con el "momento dorado" y le mostró, a todos los hermanitos, saludos de su familia. Cuando llegó el turno de la uruguaya, la producción le puso en pantalla tres saludos: el de su pareja, Mathías, el de su madre y el de su hija. Yipio no pudo contener las lágrimas y alrededor muchos de sus compañeros se mostraban en la misma circunstancia.

Todos le desearon que estuviera bien y que se estuviera divirtiendo. "Espero que estés bien, que estés contenta y que seas muy feliz ahí", le dijo por ejemplo su mamá. Su hija le deseó que pasara mucho tiempo en la casa más famosa de la televisión, que vive en Argentina su Generación dorada.

"Yo tengo una imagen de patotera que cuidar", bromeó mientras se secaba las lágrimas Yipio. Luego dijo: "Esas tres personas que están ahí, hago todo por ellos. Principalmente esa niña, que es mi mayor logro en la vida. Saber que está bien me da aliento para seguir".

Yipio no paró de hacer chistes mientras hablaba desde la emoción que la desbordaba. También reconoció que, aunque lo dijo en el video, su madre no está contenta de que ella esté en la competencia, porque hubiese preferido que pasaran todo este tiempo juntas y no distanciadas.

Recién entonces Yipio se dio cuenta de que, en el video, su novio Mathías le había revelado la mayor sorpresa: durante este tiempo se tatuó su nombre en el pecho, a la altura de las costillas. Desconcertada por semejante gesto, la comediante le hizo una advertencia fiel a su estilo: "Te amo con toda mi alma chocolatito, aguantate cuando llegue porque te hago de goma".

La conmovedora y divertida situación se cerró con un abrazo entre la humorista y Andrea del Boca.