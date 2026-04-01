La insólita situación que hizo llorar a la uruguaya Yipio en la casa de "Gran Hermano": "Nunca pensé que..."

Gran Hermano Argentina: Generación Dorada sigue adelante y la participación uruguaya también. La comediante Yipio continúa en juego como la única representante de la temporada de este lado del río, luego de dos temporadas seguidas ganadas por los compatriotas Bautista Mascia y Santiago "Tato" Algorta.

Yipio busca seguir sus pasos en una temporada especial que combina a concursantes desconocidos, mediáticos y de perfil alto, como la actriz Andrea del Boca o la subcampeona de Gran Hermano 2001, Tamara Paganini, que acaba de sumarse al reality show.

Pero más allá de disputas, diferencias y nominaciones, la casa de Gran Hermano, con sus 24 horas de convivencia en cámara, da para todo. Y uno de los hechos que más llamó la atención en los últimos días no pasó estrictamente por el juego sino por un detalle cotidiano que dejó a Yipio completamente desconcertada.

La situación ocurrió cuando la mayoría de los participantes estaban sentados afuera. La uruguaya se encontraba allí cuando, de pronto, comenzó a sonar la canción "QLOO", de la banda de plena La Nueva Escuela, y ella se puso a bailar mientras recordaba a su novio, el bailarín Mathías Centurión, a quien está extrañando.

Lo curioso fue que a pesar de su ritmo feliz y su letra alegre, la canción hizo emocionar a Yipio, que reconoció: "Nunca pensé que iba a llorar con una canción de La Nueva Escuela". Luego de lanzar esa frase, cometió un exabrupto que dejó en claro que no estaba podiendo contener sus emociones: "¡La con... de la madre!", gritó. E inmediatamente dijo: "Te amo, mi amor".

Desde Montevideo, su novio compartió el video en sus redes y aprovechó el espacio para dedicarle un mensaje a su pareja, cargado de complicidad: "Ojalá que siempre alguna canción te lleve a mi. Te amo culito de mi vida. Siempre feliz y contenta, siempre reina".

Finalmente, a pesar de lo emocional de la situación, Yipio se mostró agradecida y dijo que escuchar el tema la puso "contenta" ya que fue "un mimito al corazón".