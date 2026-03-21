Tato Algorta cuenta por qué empezó terapia después de "Gran Hermano" y revela: "Quiero conocer al amor de mi vida"

Santiago “Tato” Algorta, el uruguayo que se convirtió en ganador de Gran Hermano en 2025, atraviesa hoy una etapa de expansión profesional: integra en Telefé nada menos que el panel de especialistas de la nueva temporada del reality. Antes, condujo su propio podcast, hizo streaming y hasta protagonizó una serie vertical. Lejos de las polémicas que salpican al reality show día a día, Tato se presta a un diálogo introspectivo donde pone el foco en el impacto emocional de haber pasado por la casa más famosa: “Lo difícil es después, es como volver a nacer”, dice sobre el mundo que se encontró tras el programa. Prueba de este universo desconocido al que salió es lo que ocurre durante la producción de fotos en la playa, que se tiene que interrumpir ante el pedido de varios turistas para felicitarlo o tomarse una selfie. “Hay filas de gente para saludarme, pero después llego a casa y estoy solo”, reflexiona.

-Se te ve compartiendo mucho tiempo con los ex Gran Hermano, ¿cómo es tu vínculo con ellos?

-No tengo un grupo de amigos formado en Buenos Aires y me apoyo mucho en ellos. Mis amigos de siempre ya están casados o con hijos y, si bien surgen encuentros, ya no es lo mismo que antes. Este verano también compartí mucho con Bauti (Mascia) y Marcos (Ginocchio).

-¿Con Bautista, el otro campeón uruguayo, han comparado experiencias?

-Él me dio varios consejos y me contó las cosas que le pasaron después del reality, pero la verdad es que hasta que uno no las vive en carne propia no toma dimensión de lo que significan.

-¿Cómo definirías a Marcos, que se ha constituido como un personaje misterioso?

-Es alguien muy tranquilo, buena gente y muy sano; no toma ni un vaso de fernet (risas). Coincidí con él en la serie vertical que grabamos juntos y me encontré con una persona muy generosa. Cuando vino a Punta del Este me invitó a su casa con sus amigos; ahí salimos más y compartimos tiempo. Después me invitó también a Mar del Plata. Es un chico que piensa mucho, no se deja llevar por la locura y tiene muy claro lo que quiere.

Santiago "Tato" Algorta en Punta del Este. Foto: Douglas Cotés @douglas.cortes

-Has hablado mucho sobre la experiencia en Gran Hermano, ¿pero cómo definirías el avance de los meses después de que el reality terminó?

-Antes de entrar, los que sabían que iba a participar me preguntaban si creía que iba a aguantar el encierro. Sin embargo, hay algo de estar adentro que es espectacular: no te enterás de las noticias negativas, no estás pendiente del celular y no te llegan las críticas. Lo difícil es el después, algo que muchas veces se subestima. Es como volver a nacer.

-¿Y con qué te encontraste?

-Es todo nuevo y se vuelve todavía más difícil al ser de otro país. Entré a un ambiente desconocido en el que la gente ya me conocía. Además estaba en un lugar donde tenía que hacer trámites por el DNI, cuentas bancarias y residencia. Mi familia y mis amigos estuvieron unos días, pero después tuvieron que volver a Uruguay a seguir con sus vidas y yo quedé solo. Y es un entorno hostil: así como hay mucho amor, también hay mucha crítica. Te tiran a un océano lleno de tiburones y hay que surfear la ola para sobrevivir. En estos meses me encargué de eso.

-¿Cómo te plantás ante esa situación?

-Hay que decidir qué querés hacer hacia adelante y trabajar mucho. Al estar solo, el apoyo en los exparticipantes es fundamental porque están pasando por lo mismo que uno. Es muy loco: salgo de la casa y hay filas de gente pidiendo fotos, me saludan en todos lados, pero a mi casa vuelvo solo.

-¿Te pesa esa soledad?

-No sé si me pesa, pero la siento. Durante muchos meses estuve encerrado en una casa rodeado de gente, con distracciones y estímulos permanentes. Afuera está la locura de la repercusión, pero después, en mi casa, estaba solo. Lo notaba y lo sentía. Extrañaba a mi familia y a mis amigos que están lejos. A veces me pregunto si vivir en otro país es realmente lo que quiero para toda mi vida.

Tato Algorta. Foto: Douglas Cortés @douglas.cortes

-Muchos exparticipantes la pasaron realmente mal al salir y se hicieron públicos varios episodios en los que estuvieron al límite.

-Lo entiendo perfectamente. Hay que tener la cabeza muy fuerte porque no es fácil sobrellevar esta situación. Yo tuve la suerte de recibir mucho amor de la gente y eso se disfruta, pero otros no tienen esa fortuna y salen de la casa con muchas críticas, o se van al principio y no llegan a construir ese apoyo. No sé qué cabeza aguanta eso completamente. Y todo esto es apenas la base, porque además hay una expectativa muy alta de que uno sale del programa con la vida solucionada, y eso no le pasa a ninguno. Lo que me pasó a mí fue que entré realmente con el objetivo de vivir la experiencia. No tenía el objetivo de hacerme famoso, por más que supiera que es una consecuencia. Quería salir de mi zona de confort y arriesgarme. No me preocupaba tanto por lo que pasara después. No me generé tanta expectativa en ese sentido, así me podía sorprender para bien y no para mal. Algunos chicos me dicen que el afuera de la casa no llegó a cubrir sus expectativas. En mi caso sí.

-Pero es cierto que salen de la casa con una megaexposición que es casi imposible de sostener.

-Sí, y encima hay una presión inmensa por mantenerla. Cuando salís hay un furor increíble y hermoso, pero es imposible de mantenerlo en el tiempo. Hay que saber soltar y entender que en la vida hay altos y bajos. Lo que es innegociable es que hay que seguir esforzándose. Uno tiene que saber qué quiere, porque existe una ansiedad por mantenerse que quizás no coincide con tus deseos reales. Están los comentarios de “¿en qué anda fulano? Desapareció”, y capaz que esa persona simplemente no quería seguir en el medio. También está el comentario de “a vos te amaba”, como si uno se hubiera muerto. Hay que estar preparado para entender que la gente te “compra” por ese tiempo determinado, y lo que sigue depende de cada uno. Si no lo tenés claro, esa presión te lleva puesto.

-¿En qué sentido?

-En algunos casos se ve que, para mantenerse, empiezan a hacer cosas que no están buenas. Ahí es donde tengo claro que no voy a entrar. Me llegaron propuestas de todo nivel: personas que se acercan sabiendo que, si me vinculo con ellas, se va a hablar de mí y voy a generar ruido en la prensa. No es complicado que se hable de uno; lo difícil es estar en el tapete trabajando y haciendo las cosas que le gustan. Hay mucha gente opinando y es fácil descarrilarse. A mí esto me agarra maduro, con 30 años, pero en Gran Hermano hay chicos de 18 y todo ese entorno te puede ir torciendo.

-¿Lo hablás en terapia?

-Sí, empecé después de salir del programa. La casa me expuso en muchos sentidos. Me enfoqué en lo mío y las cosas salieron bien, pero también me sentí expuesto en puntos que todavía tengo que trabajar. Quiero hacer realmente lo que me gusta. En la casa pesa mucho la opinión ajena porque eso determina si uno gana o no, y cuando el programa se termina, la salida laboral sigue dependiendo en parte de lo que opina la gente. En el trabajo de redes, por ejemplo, dependo de gustarle a la gente. Es fácil dejarse llevar, pero hay que priorizarse.

-¿Te cuesta lograrlo?

-Es algo que quiero trabajar. Abro el celular y veo que critican algo que hice; entonces, la próxima vez que voy a hacerlo, ya estoy condicionado por esa opinión. Quiero volver al Tato que era antes de entrar a la casa, el que hacía lo que sentía porque estaba convencido, sin estar atravesado por el juicio del resto. La exposición empuja a eso y, si uno no está afianzado, se termina influyendo consciente o inconscientemente. Yo nunca dejo de hacer nada por la opinión del otro, pero a veces me siento condicionado. Me pasa desde el momento de subir un TikTok hasta en lo que digo en esta nota.

-¿Cuánto cuidás la imagen personal?, ¿sos muy coqueto?

-Lo soy, me gusta. Disfruto de estar bien vestido y perfumado, que es clave. De esa forma me siento mejor y más seguro. Sin embargo antes creo que me compraba más ropa que ahora, que ando con menos tiempo.

-Ser el ganador de Gran Hermano, ¿ayuda o complica a la hora de establecer vínculos amorosos?

-Lo hace más difícil. Yo quiero conocer al amor de mi vida y formar una familia, y después del programa se complica encontrar el momento de relax necesario para conocer a alguien. Salgo menos y, cuando lo hago, me cierro un poco más. Ser tan conocido me aisló.

-¿Y para vínculos más esporádicos?

-Sí, para vínculos sin valor te facilita las cosas. Es agarrar el celular y tener miles de mensajes con opciones. Pero en este momento de mi vida busco otra cosa. Siempre fui de salir, divertirme y tener vínculos cortos. Salvo por tres años que estuve de novio, ya me saqué las ganas de todo eso. Antes era mucho del touch and go, pero ahora ya no me atrae salir con mil chicas. Si sigo boludeando como a los 20, me alejo del objetivo de conocer a la mujer de mi vida. También es cierto que quizás no es el momento ideal porque quiero crecer profesionalmente y no podría dedicarle a una pareja el tiempo que me gustaría.

-¿Cómo transcurrió este verano en ese sentido?

-Conocí a alguien y tuve una cita. Fue un picnic en la playa de noche, con una manta, un parlante y un fernet. Charlamos como hasta las cinco de la mañana. La había conocido hace tiempo por redes, incluso antes de entrar a la casa. Vimos que coincidíamos en el lugar y nos juntamos. Le conté de mi experiencia en el programa, que para alguien que no lo vivió es una historia divertida.

Tato Algorta. Foto: Douglas Cortés @douglas.cortes

-¿Cuánto de tu paso por Gran Hermano sigue formando parte de tu conversación diaria?

-Muchísimo, un poco más de lo que me gustaría. Incluso en las conversaciones conmigo mismo. Tengo que entender que en algún momento hay que cerrar esa etapa, guardarla en el baúl de los lindos recuerdos y enfocarme hacia adelante. No puedo quedarme en la nostalgia. Yo quiero avanzar y que se hable más de lo que hago ahora. Eso otro estuvo buenísimo, pero ya lo cerré. También me pasa que no quiero aburrir; cuando alguien nuevo pregunta por el reality, pienso en el resto de los que están ahí y ya escucharon lo mismo veinte veces. Pero entiendo que hay curiosidad.

-¿Cuál es la pregunta que más te hartaste de contestar?

-Las que tienen que ver con los vínculos de la casa: “¿por qué te mostrás con este y no con aquel?”, “¿te seguís viendo con tal?”. Está todo bien con todos, pero la vida te lleva naturalmente a compartir más tiempo con algunas personas que con otras.