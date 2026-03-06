"Respeto con Tato": el tenso cruce entre Eliana Guercio y el campeón uruguayo en el debate de "Gran Hermano"

Este jueves dos jugadores descansaron más tranquilos en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. Luego de la nominación del miércoles, la primera "placa planta" que dejó varios jugadores a un paso de la eliminación, ayer Juanicar (quien había sido fulminado por el líder, Franco) y la uruguaya Yipio bajaron de la placa por el público.

De esta forma continúan en la placa de nominados de cara a la eliminación del próximo lunes: Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino. Una vez más el público elegirá qué participante continuará en el reality argentino que ya ha generado varios momentos que han sido tendencia, tanto entre los participantes como entre los analistas del ciclo que conduce Santiago del Moro.

Este jueves, durante la gala, los analistas volvieron a discutir, quedando el uruguayo Tato Algorta, ganador de la pasada edición, en medio de la discusión.

A mitad de la gala, y mientras los panelistas debatían sobre cómo los participantes comienzan a desafiar a Andrea del Boca, especialmente Sol, de la película que tienen que hacer, y los comentarios de Manuel y Martín, el analista uruguayo comentó: "Está bien exponerse, porque es 'placa planta', pero me parece que esa reacción lo expone. En esa casa el que se enoja, pierde; y en esa casa tener inteligencia emocional es muy importante".

Fue entonces que Elena Guercio retrucó: "Está bien, en la 'placa planta' tener esa visión vegetariana del juego". Del Moro, intrigado le preguntó: "¿para quién fue el palo?", a lo que la analista dijo: "Para Tato".

Ceferino Reato, Sol Pérez y Elena Guercio en el panel de "Gran Hermano: Generación Dorada". Foto: Captura.

Fue entonces que Laura Ubfal le aclaró: "Estás hablando con un campeón"; y Tato aclaró: "Estás hablando de mi edición. Ya terminó. Yo estoy hablando de lo que pasa adentro de la casa".

Guercio continuó: "Está bien que en este panel, tiene que haber un menú vegetariano".

Entonces Del Moro la calló: "Pará, pará. Respeto con Tato. Tato lo ganó de punta a punta", y continuó con otros temas.

El próximo lunes será la gala de eliminación, donde se conocerá al segundo participante que quedará afuera de la casa. Los nominados son: Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino.