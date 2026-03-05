La uruguaya Yipio quedó en la primera "placa planta" de "Gran Hermano: Generación dorada": quiénes más están

Luego de la eliminación de Lucero, el primero en quedar afuera del reality argentino Gran Hermano: Generación Dorada, este martes la casa conoció a su primer líder, y ayer la segunda placa de nominados de la edición.

El miércoles, los participantes del reality conducido por Santiago del Moro volvieron al confesionario para conformar la “placa planta” de cara a la eliminación del próximo lunes.

La “placa planta” es una instancia pensada para que el público a través de su voto telefónico pueda señalar y eventualmente eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. En este sentido, el líder, Franco Poggio, recibió dos beneficios: una fulminante y la anulación de los votos de un participante. La primera fue aplicada al actor Juanicar (parte del reparto de La sociedad de la nieve), mientras que la imposibilidad de ingresar al confesionario fue para Eduardo Carrera.

La gala del miércoles, una vez más con algunos participantes votando en vivo, otros lo hicieron en la tarde, dejó a la uruguaya en la placa de nominados. La misma quedóconformada con nueve nominados: Eduardo Carrera (15 votos), Yisela “Yipio” Pintos (10), Cinzia Francischiello (9), Tomás “Tomy” Riguera (5), Nazareno Pompei (4), Franco Zunino (4), Martín Rodríguez (4), Catalina “Titi” Tcherkaski (4), además del fulminado Juani “Juanicar” Caruso.

Este jueves, al igual que en la semana anterior, algunos jugadores bajarán de placa. En esta oportunidad, los que el público entienda que no están jugando, o intentan pasar desapercibidos en las primeras semanas.

La uruguaya, que formó una alianza con Andrea del Boca y Daniela de Lucía (quien reingresó luego del fallecimiento de su padre), habló con ellas luego de la gala, en la cocina. Las tres analizaron la discusión que Yipio tuvo con Sol, también hablaron sobre las nominaciones, y el juego que están realizando, muy distinto al del otro grupo, compuesto por los exGH2011, Emmanuel y Sol.

En la cocina, Andrea, Daniela y Yipio charlan sobre la nominación y todo lo que pasó hoy 🍽️👀



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Para votar desde Uruguay se debe enviar un mensaje de texto al 7020 con la palabra "voto" más el nombre del jugador que quiera eliminar de la casa. Este jueves se bajarán de la placa los participantes que tengan la menor cantidad de votos, y el lunes se anunciará, en vivo, al segundo eliminado.

La Nación/GDA