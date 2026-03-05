"Rota": la confesión de Lucía Rodríguez tras terminar el Carnaval con Patos Cabreros "atravesando un gran dolor"

Terminó un nuevo Concurso de Carnaval y con el final vinieron un montón de mensajes, emociones compartidas y reflexiones personales de decenas de integrantes que pasaron por la fiesta popular y la vivieron cada uno a su manera. Y uno de los mensajes más especiales vino de parte de Lucía Rodríguez, quien este año se lució en la murga Patos Cabreros.

El conjunto regresó a la competencia tras varios años de ausencia y acabó en la sexta posición, más allá de haber tenido un muy buen desempeño en todos los rubros. Sin embargo, la reflexión de la comunicadora de Canal 12 estuvo teñida por un matiz personal que quizás la mayoría del público desconocía, y del que eligió no dar detalles. Sin embargo, confesó: "Este Carnaval me encontró rota".

La actriz y comediante reveló que durante toda la fiesta tuvo "atravesando un gran dolor" y que hacer reír fue su refugio: "Las luces de colores disimularon mi tristeza. Y hubo un grupo arriba y abajo del escenario que me contuvo, a veces casi sin palabras… A todos mis compañeros de Patos Cabreros, mis gracias serán eternas, en cada abrazo o intento de, cada palabra de aliento, o silencio y mirada comprensiva, sentí que me sostenían".

Rodríguez también agradeció a la familia Ferro Granero, a todos sus compañeros de los Patos e incluso a los de Desayunos informales, "por la comprensión del cansancio y la paciencia", así como a su familia y amigos.

Lucía Rodríguez actuando con Patos Cabreros. Foto: @patos_cabreros_oficial

"Fue especial, disfruté junto a mis hijos, los vi disfrutar a ellos, compartimos momentos hermosos, no puedo pedir más. Y gracias al público, por quienes hacemos lo que hacemos, a pesar del cansancio intenso de un febrero que parece irreal, en cada risa, cada emoción, cada agradecimiento a quienes entendieron lo que quisimos contar y cuestionar, cada crítica también, porque nos ayuda a seguirnos repensando, ahí está el motivo por el que hacemos lo que hacemos. Gracias, ustedes son la razón por la que seguimos intentando decir", expresó, conmovida por la intensidad de las últimas semanas.

"Los premios a veces llegan y se festejan, la mayoría de las veces no, y está bien que así sea, pero siempre, siempre, tenemos que celebrar la libertad de decir, hacer, asumir riesgos y dejar algo en los demás, de eso se trata. Gracias Carnaval, gracias Patos Cabreros", cerró Rodríguez, quien este año hizo reír interpretando al Tucu, un estereotipo masculino que luego daba pie a un mensaje feminista.