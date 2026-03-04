“En un ratito nos vemos”: el llanto del Rusito González al homenajear a Agustín Ríos en el Teatro de Verano

La del martes no fue una noche más en el Concurso Oficial sino la última, la gran y tan esperada Noche de Fallos. Pero antes de que se develaran los puntajes del jurado presidido por Gabriela Barboza y se conocieran los ganadores del Carnaval 2026, el Teatro de Verano vivió su última etapa.

Por ese escenario pasaron la revista Tabú —campeona 2025—, la murga Queso Magro y los parodistas Los Muchachos. El conjunto de la familia Yern cerró su participación con un espectáculo sólido en la Liguilla, aunque los puntajes no lo acompañaron y terminó en el último lugar de la tabla.

Sobre todo se destacó Gastón “Rusito” González, que volvió a demostrar oficio con mechas precisas y chistes efectivos. Incluso se dio el gusto de recuperar su recordada interpretación de Luis Lacalle Pou —personaje que había hecho en 2022 en este mismo conjunto— para cruzarlo en escena con el rol de Yamandú Orsi, en un intercambio que arrancó risas y aplausos.

Tras las parodias Mujer Bonita, que coprotagonizó con la joven Celina Pereyra, y Lula, el hijo de Brasil, donde compartió momentos de humor con Cinthia Patiño, llegó el instante más conmovedor de la noche.

Antes de la despedida, el también conductor de Vamo Arriba (Canal 4) se tomó unos minutos y, visiblemente emocionado, homenajeó a Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda, cuya muerte atravesó el Carnaval 2026.

“La vida, como en el carnaval, te caés, te levantás, te reinventás y volvés a empezar”, arrancó. Pero enseguida aclaró que existe un juego más importante que el del tablado: “el juego de la vida”, que “hoy duele y el carnaval lo sufre”.

La emoción del Rusito González al dedicar el recitado final de Los Muchachos a Agustín Ríos. Foto: captura de pantalla de Youtube

Invitó a abrazar y a amar “al mango”, sin importar lo que digan los demás, porque —advirtió— “la vida no avisa”. Y mirando al cielo, le habló directo a su amigo: “Agus querido, ya vamos a tener otros festivales de murga joven”.

Con la voz entrecortada, defendió la idea de vivir sin miedo. “Vamos a hacer lo más lindo que tiene esta vida. Nadie se puede ir de este plano sin cantar una bajada de murga con el corazón en la mano”, dijo. Y agregó: “¿Qué me hablan de miedo a fracasar? ¡Amen, vivan! No tengan miedo. El miedo es el peor enemigo de la libertad”.

Hoy, en esta última noche, canto en el mejor lugar del mundo, con el mejor público y con mi familia. Hoy tengo la oportunidad de volver a casa. Agus, en un ratito nos vemos. -

Recordó esa “locura” que ambos sentían por el carnaval, “la locura más linda”. Y valoró el privilegio que tuvieron de poder elegir: “Nos dieron la oportunidad de hacer lo que nos gusta, con las personas que queremos, y eso no se transa”.

Ya sobre el final del emotivo recitado que puso al Ramón Collazo de pie para aplaudir con lágrimas en los ojos, resumió lo que significaba ese momento: “Hoy, en esta última noche, canto en el mejor lugar del mundo, con el mejor público y con mi familia. Hoy tengo la oportunidad de volver a casa”.

Y cerró, mirando otra vez hacia arriba: “Agus, en un ratito nos vemos”.