De un título aplastante al curioso caso de Cayó la Cabra y los Patos: qué dejaron los Fallos del Carnaval 2026

Sin sorpresas en los títulos, aunque sí en la posición final de la categoría murgas. Así se cerró esta madrugada un nuevo Concurso de Carnaval, que quedará marcado para siempre por el dolor. La muerte de Agustín Ríos, miembro fundador de la murga Doña Bastarda, en mitad de la competencia, le dio un matiz particular a la fiesta popular que, como nunca, terminó con la emoción a flor de piel y la competencia relegada a un segundo plano.

Eso mismo reconoció el director de la Bastarda, Camilo Abellá, apenas se supo que la murga había abrochado el bicampeonato, tal como se palpitaba ya desde su actuación en la primera rueda. "El Concurso hace poco más de una semana lo perdimos. Perdimos, perdimos todo. Lo que quedaba por jugar era la valentía del grupo humano, y tenemos una barra en Doña Bastarda desde lo humano, el nivel de amor que supera absolutamente todo, es lo que nos hace salir adelante", declaró a VTV.

Patria o tumba, la propuesta de Doña Bastarda marcado por el sentimiento de pertenencia y con un hilarante José Gervasio Artigas interpretado por Imanol Sibes —quien por segundo año consecutivo ganó el premio a Figura Máxima del Carnaval—, fue arrolladora en todos sus aspectos. Deslumbrantes vestuarios, un coro poderoso, rica musicalidad y buenos textos le dieron la ventaja en toda la temporada y sepultaron aquella primera polémica que se originó antes incluso del comienzo del Concurso, cuando una calificadora de INAU entendió que su texto no era apto para todo público, por las alusiones al nazismo. Terminó ganando también la mención de mejor espectáculo de Carnaval.

Las posiciones finales reflejaron que, más allá de que la llamada "murga sin padres ni padrinos" logró despegarse de sus competidoras con más de 100 puntos de diferencia, la disputa por el Top 5 prácticamente no dio respiro. La Gran Muñeca —justa vicecampeona para algunos y un muy discutido segundo premio para otros— le sacó solo dos puntos de ventaja a La Nueva Milonga, que terminó tercera; tres a Falta y Resto, cuarta en el año de su regreso, y cuatro a Cayó la Cabra, que acabó quinta.

Llama especialmente la atención el caso de las Cabras, que este año presentaron un espectáculo soberbio en todos sus aspectos, y uno de los textos más brillantes del Carnaval (no en vano consiguieron la mención directa a mejor letrista de la categoría): según la votación del jurado, terminaron octavas en la primera rueda, pero segundas en la segunda y en la Liguilla con su República de la Vereda, destinada a quedar en la memoria.

La murga Cayó la Cabra en en el Tablado 1° de Mayo, en el Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / El País

Una de las mayores sorpresas de la competencia la dio Patos Cabreros, que a lo largo de las tres rondas y por cómo cubría todos los rubros de la competencia, se posicionaba como una de las contendientes más firmes de Doña Bastarda. Sin embargo, la murga de Pepino, la máxima ganadora de la categoría con 16 premios acumulados, terminó sexta con 2621 puntos, una ubicación que demuestra que el jurado y el público no tuvieron la misma visión sobre su espectáculo.

Humoristas y parodistas: campeones que se anticipaban

En humoristas se confirmaron las tendencias y Sociedad Anónima (1147) sacó ventaja con Ataduras, el espectáculo más reidero de una temporada sin propuestas descollantes en el apartado. Así, los maragatos consiguieron su 14° título y se confirmaron como los máximos ganadores de la categoría triunfando en todos los rubros y consiguiendo las menciones técnicas directas en vestuario, puesta en escena y letrista.

Visiblemente emocionado, el director y protagonista de Sociedad Anónima, Carlos Barceló, le dijo a la prensa apenas se conoció el resultado: "Si nosotros podemos, cualquiera del interior puede. ¡Y si nosotros podemos 14 veces, podemos jugarles de igual a igual a los grandes de Montevideo y ganarles! Vamo' arriba el interior".

En el año de su regreso, Cyranos (1092) terminó segundo con 55 puntos por debajo del ganador, mientras que los campeones de 2025, Los Rolin (1075), quedaron terceros. Su posición fue independiente a la sanción recibida en las últimas horas, una quita de 12 puntos por un exceso de un segundo y fracción en el tiempo reglamentario de la actuación.

En parodistas tampoco hubo sorpresas y Momosapiens abrochó el bicampeonato con su espectáculo Nadie se salva solo, buena combinación de humor y emoción a través de las parodias de Robin Hood y CODA, una apuesta muy exigente que implicó aprender lenguaje de señas y comunicar más allá del sonido. Capitaneados por el legendario Horacio Rubino y con textos de Federico Pereyra, los Momosapiens demostraron su superioridad en todas las ruedas y supieron hacer los ajustes correctos en el desarrollo del Concurso.

Sacaron su mayor ventaja en el rubro 2, de textos e interpretación, y consiguieron menciones técnicas directas a mejor puesta en escena de parodistas y mejor letrista. Caballeros, con la sólida parodia de El Sabalero que protagonizó Aldo Martínez, terminó segundo (1060), y Zíngaros (1047) tercero, con destaques en los rubros de baile y coreografía y vestuario y maquillaje. Los Muchachos acabaron cuartos con 950 puntos.

Tampoco hubo sorpresas en las nominadas a mejor parodia: las candidatas son CODA, de Momosapiens; El Sabalero, de Caballeros, y Alí, de Zíngaros.

Parodistas Momosapiens en el Carnaval 2026. Foto: Gentileza.

Apasionante definición en revistas y comparsas

En la Noche de Fallos, el primer misterio en revelarse fue el de la categoría revistas, con la conquista de La Compañía (1416) de su sexto primer premio. Con debutantes como el comediante Ernesto Muñiz o la rapera y actriz Clipper, que se estrenaron este año en el Concurso de Carnaval, el conjunto se impuso con su espectáculo La jaula en una reñida disputa con Tabú (1382), la última campeona, a la que apenas le sacó 34 puntos de ventaja. Liderado por Gustavo Pérez, el plantel hizo la diferencia en el rubro coreografías y baile; Madame Gótica (1253) quedó tercera.

En sociedad de negros y lubolos, Yambo Kenia también consiguió el 14° primer premio de su historia, una conquista que no se le daba hacía ocho años. Su propuesta 2026 se llamó Rituales de la palabra y fue un homenaje al escritor afrouruguayo Juan Julio Arrascaeta, interpretado por Gonzalo Brown, músico solista e integrante de Abuela Coca.

Al igual que ocurrió en revistas, la definición de la categoría fue apretadísima y los rubros quedaron bastante repartidos. Así, en un año de buenos espectáculos, Yambo superó a la segunda, Valores, por solo 13 puntos: 1132 frente a 1119. Integración (1102) terminó tercera y La Sara del Cordón (1034), cuarta.

En tanto la comparsa debutante Más que Lonja, el grupo del Buceo que acaba de cumplir 20 años y se estrenó en el Concurso, se quedó con la mención especial a Revelación. Todo un reconocimiento aún cuando el jurado no le dio el boleto a la Liguilla, una de las notas de este Carnaval, que espera por la Ronda de Ganadores y las últimas funciones en tablados para despedirse hasta el próximo verano.