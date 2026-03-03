Con Mario Bergara en la platea, Los Rolin recibieron la primera gran sanción del Carnaval 2026: el motivo

La del lunes fue una noche especial, marcada por la emoción y el dolor en el Teatro de Verano. En medio de ese clima sensible, atravesado todavía por la pérdida de Agustín Ríos y la conmovedora actuación de Doña Bastarda, también hubo espacio para el humor, la sátira política y, finalmente, la primera gran sanción del Carnaval 2026.

“Hoy subimos nosotros. Nuestra Liguilla tan esperada”, escribían Los Rolin en redes antes de llegar al Ramón Collazo. “Etapa de campeones”, agregaban, en referencia a la presencia de Doña Bastarda, La Sara del Cordón y ellos mismos, tres primeros premios del Carnaval 2025 en murga, sociedad de negros y lubolos y humoristas, respectivamente.

Actuaron ante un Teatro de Verano colmado, con la misión de defender el título y hacer reír en una noche compleja.

Antes de la despedida, su director responsable, Martín Prado, tomó la palabra y puso en contexto el momento: “Día difícil para hacer reír. De seguro Agustín no se fue. Va a andar todos los años enredado en el coro de esa murga. Hablamos con los muchachos de la Bastarda y les preguntamos si querían que sacáramos algún chiste, y nos dijeron que hiciéramos reír”.

Presentaron su espectáculo Mundos y uno de los picos más altos de la humorada llegó cuando trajeron a escena un salvavidas con la cara del intendente de Montevideo, Mario Bergara, que estaba entre los miles de espectadores.

“Un salvavidas para usted, señor intendente, que sé que anda por ahí. Te vi”, lanzaron. “Este es para usted, Mario Bergara”.

La búsqueda siguió con canto incluido mientras bajaban hacia la platea: “Bergara, aparecé por favor. Bergara, salí ya de una vez. Aparecé y no gilies. Yo te busqué y te encontré. Estamos saliendo en TikTok, salí ya de una vez”. La cámara finalmente lo enfocó entre carcajadas.

“Se me perdió Bergara en la plaza. Vamos a aplaudir como cuando se pierden los botijas, a ver si aparece y se para el señor Bergara”, provocaron. Y el intendente se puso de pie, celebrando el momento.

Luego llegaron más dardos: “Dice que va a andar volando Montevideo. Marito, te estoy mirando”. Y bromearon con la foto elegida para el salvavidas: “Es de cuando cumpliste 15 más o menos. Después de que fuiste intendente te pusiste desprolijo del todo”.

La sanción que recibieron Los Rolin en Carnaval

La interacción con Bergara fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Sin embargo, horas más tarde llegó la noticia que cambiaría el foco y el panorama de los últimos campeones en humoristas.

Según informó Carnaval del Futuro (Radio Centenario), tras verificar que se habían excedido en el tiempo reglamentario por un segundo y fracción, Los Rolin fueron notificados de una sanción que implica la quita de 12 puntos.

Calle Febrero (Radios Públicas) agregó que el exceso se produjo en la bajada y que, luego de la revisión en la madrugada, se aplicó la sanción correspondiente, que es inapelable.

Se trata de la primera penalización fuerte del Carnaval 2026 y puede tener impacto directo en la definición. La totalidad de los puntajes emitidos por el jurado en las dos primeras ruedas y la Liguilla se conocerá hoy y así se sabrán los triunfadores de cada categoría.