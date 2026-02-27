Fabrizio Silvera, de La Nueva Milonga, le contestó a Petinatti y habló del desafío de hacer a Orsi en Carnaval

Hay en cada retirada de murga un sentir inexplicable que mezcla euforia, alegría y un vacío que solo dejan esos instantes tan mágicos como efímeros. Abajo del escenario el corazón late más fuerte; arriba es éxtasis puro. Fabrizio Silvera (25) no quería pasar un año más sin vivirlo. Se bajó del parodismo en plena cresta —sus personajes de Freddie Mercury y el Potro Rodrigo en Los Muchachos dejaron huella— y volvió a la murga para reencontrarse con ese cosquilleo en el estómago que sintió a los nueve años, cuando debutó con La Susodicha en el Carnaval de las Promesas.

El 4 de febrero de 2026 quedó tatuado en su memoria. Con La Nueva Milonga no olvidó la letra como en la infancia, pero la emoción le cortó el aire. “Desbordé de felicidad al punto que dejé de cantar”, confiesa a El País. Ver el Teatro de Verano repleto y ovacionando lo sobrepasó.

“Se me vino la imagen de mi abuela. A ella le encantaba el Carnaval”, dice. También lo visitaron esos recuerdos de cuando descubrió la murga: gritar “Carnaval” desde la rampa del Velódromo con apenas dos años o acompañar a su madre a un taller con Marcel Keoroglian y Pitufo Lombardo.

Volvió a su primer amor junto a sus “hermanos de la vida”, Bruno Cannobio y Nahuel Rodríguez. “Quería un cambio. Escucho murga 24/7; fue mi primer contacto con el Carnaval”, explica. Aunque recibió propuestas para seguir en parodismo, sentía que era momento de probarse en la “categoría madre”.

El desembarco no fue sencillo. Venía de ocho años en el mismo conjunto y salir de la zona de confort le costó. “El proceso fue caótico hasta que Marcel Keoroglian agarró el timón y marcó el norte”, asegura. Hoy resume: “El grupo está divino”. Y atesora el elogio del histórico “Abrojo” Cadenas: “Me dijo que había cupletero para rato”.

Pero esa felicidad tiene una sombra inevitable: la sorpresiva y temprana muerte de Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda, que se fue en plena fiesta y dejó un vacío hondo en el ambiente de Momo. “Es difícil para todo el carnavalero. Lo mínimo que podemos hacer es acompañar”, dice conmovido. Por eso, cada actuación de La Nueva Milonga estará dedicada a él y a su conjunto. “El Carnaval sigue, pero falta algo”.

El show continúa y esta noche le toca subirse por última vez en 2026 al escenario del Ramón Collazo para concursar. Antes de actuar, habló con El País y no esquivó la polémica que despertó el Krocante, su personaje más filoso, que apunta sin filtro a la actualidad, y arremete contra Orlando Petinatti, quien días atrás salió a responderle.

El debut en murga y la polémica con Petinatti

En su debut como cupletero se apoyó en referentes como Claudio Rojo y el propio “Abrojo” Cadenas, de esos que hacen reír cantando. Acostumbrado a la construcción minuciosa en parodismo, en murga encaró el trabajo desde otro código. Para componer al el “bailarín Corsi” miró entrevistas del presidente para captar gestos y giros, aunque evitó la imitación directa.

“Quisimos plasmar con sátira e ironía cómo percibe la gente al presidente. Por ahí al pueblo le gustaría más claridad en la respuesta”, explica. No recibió comentarios de Yamandú Orsi y tampoco sabe si irá esta noche el Templo de Momo.

Distinto fue el caso del Krocante, que desató polémica por las cuartetas dedicadas a Petinatti, que rematan con un exabrupto directo: “Andá a cagar Petinatti”. En Algo Contigo (Canal 4), el comunicador dijo que no le parecía un hecho artístico gritar ese insulto en un teatro.

Silvera respondió que, de haber estado en la misma mesa cuando Petinatti expresó que no había inocentes en Gaza, le hubiera dicho lo mismo. “No me voy a excusar en el personaje. Hay un letrista, pero uno decide si decirlo o no”, sostuvo. Sabía que habría repercusión y no le afectó: “Es de los momentos más aplaudidos del espectáculo. Por algo es. La murga no está errada”.

Fabrizio Silvera en La Nueva Milonga durante el Carnaval 2026. Foto: Mauro Cardozo @maucardozo12

Lo que viene

Aún no definió qué hará en el Carnaval 2027. Al terminar cada Concurso se toma diez días en abril para evaluar opciones. “Tengo propuestas, pero responderé después de las vacaciones”, adelanta.

Su sueño de triunfar en la calle Corrientes deberá esperar. Este año no parará de hacer teatro en Uruguay: en mayo reestrena Tango Feroz en el Movie; en julio hará Aladdin y otro musical para adultos; en setiembre sumará un nuevo proyecto del que aún no puede dar detalles, y en octubre llegará Lola la coquetera. Además, prepara una comedia junto a una figura histórica del Carnaval, amigo y maestro.

Todos esos planes lo entusiasman. Pero, por estas horas, lo que verdaderamente le quita el sueño es volver a emocionarse cantando la retirada de La Nueva Milonga en el Teatro de Verano.