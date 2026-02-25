La dura respuesta de Petinatti al insulto de la murga La Nueva Milonga en Carnaval: "Lo miré y dije..."

El licenciado Orlando Petinatti fue invitado a Algo Contigo (Canal 4) para un mano a mano con Luis Alberto Carballo en la previa al inicio de una nueva temporada de Malos Pensamientos (Azul FM) y, sobre el final de la extensa entrevista, se refirió directamente al insulto que recibió de la murga La Nueva Milonga en el Carnaval 2026.

La noche en cuestión también actuó en el Teatro de Verano la murga Jorge, que no clasificó a la Liguilla. En un clima cargado de referencias políticas —con menciones al gobierno de Yamandú Orsi, al conflicto en Gaza y a debates ideológicos— el conductor quedó en el centro de los cuplés.

Primero fue Jorge, que en su espectáculo lanzó una cuarteta que lo aludía de manera directa: “Si decís en la tele que está bien matar niños (…) mirá al de la radio que tiene malos pensamientos, que piensa igual que un nazi”. La frase hacía referencia a declaraciones que Petinatti realizó tiempo atrás sobre el conflicto en Medio Oriente, cuando sostuvo que “no hay inocentes en Gaza”.

Más tarde, La Nueva Milonga también lo incluyó en su cuplé. En la piel del personaje del Krocante, interpretado por Fabrizio Silvera, la murga ironizó sobre sus dichos y cerró con un exabrupto directo: “Andá a cagar, Petinatti”.

🗣️ "El carnaval ya no es lo que era antes. En los 80 yo iba al carnaval, nos divertíamos todos, hoy no se divierte nadie". Recibimos en #AlgoContigo al comunicador @OPetinatti 🎙️ pic.twitter.com/PpixtMEoAc — Canal 4 (@Canal4_UY) February 24, 2026

Consultado por Carballo sobre si como sociedad “no habría que bajar la espuma”, Petinatti respondió: “Siento que todos los días hago lo que tengo que hacer. Escribo lo que tengo que escribir y digo lo que tengo que decir. Y hago lo que digo”.

Entonces, y sin pregunta directa mediante, cuestionó el agravio recibido desde el escenario del Ramón Collazo. “A mí no me parece un hecho artístico gritar en un teatro ‘andá a cagar Petinatti’”, afirmó.

Y agregó: “Yo lo miré y dije ‘qué boludo’. Me lo imaginaba volviendo a la casa y diciéndole a la mujer: ‘bo, dije andá a cagar Petinatti’”.

El conductor sostuvo que no se deben “naturalizar las agresiones y el odio” y que quienes tienen un micrófono —desde la política, el arte o el deporte— deberían “bajar la pelota”. “Si ves una cosa así, tenés que censurar, no desde el punto de vista de la censura, pero decir: esto no”, expresó, aunque luego relativizó: “Pero me cago de la risa”.

Fabrizio Silvera interpretando el personaje del Krocante en La Nueva Milonga. Foto: captura de pantalla de Youtube

También opinó que el Carnaval “ya no es lo que era antes” y recordó que en los años ochenta frecuentaba los tablados y los disfrutaba. “No se divierte nadie ahora en Carnaval. Es un circo romano, los leones”, lanzó.

De todos modos, evitó profundizar en el tema debido al momento de duelo que atraviesa la fiesta por la muerte de Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda. “Respeto el silencio”, dijo.

“Me refiero a una frase. Eso no es arte, es odio”, cerró.