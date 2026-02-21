La noche de Rafa Cotelo en un VIP del Carnaval de Río y por qué casi termina desfilando en una escola

Lo que empezó como un viaje de trabajo con el equipo de Por la camiseta (Canal 10) terminó con Rafa Cotelo en el corazón del Carnaval de Río, rodeado de plumas, cordones policiales, reconocimiento facial… y a punto de desfilar en una sin saberlo. La anécdota la contó, fiel a su estilo, en La mesa de los galanes (Del Sol), en una charla descontracturada con Jorge Piñeyrúa, Gonzalo Delgado y Pablo Fabregat.

“Esto me ha generado un dolor y una culpa que la tuve que hablar en terapia”, arrancó con ironía, en referencia a Piñeyrúa. “¿Traicioné a un amigo?”, siguió, exagerando el dramatismo porque fue al Carnaval de Río sin él. Mientras sus compañeros le pedían detalles, mostró en su celular 12 videollamadas perdidas del Piñe.

Hasta seis horas antes, Cotelo no iba a ir. Cuando decidieron, necesitaban otra entrada. Y cuando averiguaron el precio, el número impactó: 1.200 dólares.

Contó que evaluaron sacar una y la pagarla entre los tres. Después apareció otra, pero en un camarote distinto. El tercero tuvo que irse antes por otro lado. Así empezó la odisea que los llevó al Sambódromo de la avenida Marquês de Sapucaí.

“¿Qué es un camarote? Yo no sabía”, confesó. Lo describió como una especie de palco con tribuna que da directo al desfile. Para ingresar, primero tuvieron que ir a un shopping, hacer una fila, después una van oficial con 15 personas vestidas del mismo color (vino tinto en su caso) los llevó al lugar, donde había vallados y controles policiales “como si fuera una misión oficial”.

Al llegar, se encontraron molinetes con reconocimiento facial y seguridad extrema. El camarote al que accedieron —Quem O Globo— tenía tres pisos. “Estás el 100% del tiempo parado viendo el desfile, mientras mozos sin parar bandejean camarones rosados”, relató. Barras libres con whisky, caipirinhas y champagne, comida finger food, escenario y bailongo entre escola y escola. Y hasta masajes.

“Entre pasada y pasada hay una hora de bache. El chiste está adentro. Se pica adentro”, resumió.

Rafa Cotelo cerca de desfilar en el Carnaval de Río

Rafa Cotelo y el camarógrafo Fabricio Fernández en el Carnaval carioca.

Cotelo viajó a Río para grabar entrevistas con futbolistas uruguayos que juegan en Brasil, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela. De hecho, estaba en la casa de De la Cruz la noche que recibió el aviso de que había entradas disponibles.

Un amigo del entorno —al que describió como “facilitador”— estuvo a punto de hacerlo desfilar en la escola que homenajeó a Lula. “Me enteré después. Él quería reírse un poco de mí”, contó. La escuela era Acadêmicos de Niterói.

“Yo vi desfilar a dos. Estuve cerca de desfilar sin saber”, insistió. Entre las que alcanzó a ver mencionó a Portela y Mangueira, aunque aclaró que no llegó a esperar el cierre porque a las dos de la mañana ya no daba más y al día siguiente debía madrugar para grabar en la casa de Varela.

La comparación con el Carnaval charrúa resultó inevitable y fue contundente: “Es más divertido que el nuestro, realmente festivo, es alegre. La gente está de fiesta”.

Sin embargo, admitió que su experiencia no fue ideal. “Para mí no estuvo buena porque no se puede laburar e ir al Carnaval de Río”, reflexionó. Los momentos que más disfrutó fueron cuando la escola pasaba frente a él: “Los pájaros, las plumas, dos mil bailando y saltando. Es impactante”.

Al final, dejó una puerta abierta: le gustaría volver, pero sin trabajo de por medio. Y así que Fabregat propuso hacer el programa desde Río, en pleno Carnaval carioca, el próximo febrero. La idea no es nada descabellada en este plantel que ya ha tenido experiencias de transmisiones desde el Caribe.