“Saltar desnudos”: la experiencia extrema que Sebastián Beltrame prepara y dejó a todos boquiabiertos

No es la primera vez que Sebastián Beltrame sorprende con un video en redes sociales. Ya lo hizo cuando denunció el avance del picudo rojo con una fuerte advertencia o cuando mostró su particular vínculo con los colibríes que lo visitan en su casa. Esta vez, sin embargo, el anuncio trasciende fronteras e incluye temperaturas bajo cero.

“En poquitos días estoy saliendo para el frío extremo”, adelantó el conductor de En foco (Canal 4) en un video que compartió en Instagram, donde confirmó que viajará al hemisferio norte para cumplir un sueño pendiente: cruzar el Círculo Polar Ártico y ver auroras boreales.

El itinerario incluye Helsinki, Laponia (al norte de Finlandia) y Noruega. Pero no será un viaje convencional. Beltrame planea subirse a un rompehielos para navegar por el Ártico y lanzarse al agua entre bloques de hielo. “Ese es el objetivo”, dijo entre risas y sin remera, mientras disfruta del verano uruguayo.

Más allá de la aventura física, el comunicador explicó que el principal propósito es observar las auroras boreales, un fenómeno natural que se produce cuando la radiación solar impacta contra el campo magnético terrestre.

Con su estilo didáctico habitual, detalló que las manchas solares liberan energía que viaja por el espacio y, al interactuar con la protección magnética de la Tierra, genera esas luces verdes y azules que iluminan el cielo polar.

“No es algo que está ahí y compramos una entrada para verlo. Es un fenómeno natural que depende de la actividad del sol”, explicó, subrayando que parte del atractivo es la espera y la incertidumbre.

Trineos, sauna y un posible salto sin ropa

La travesía promete mucho más que mirar el cielo. El conductor adelantó que recorrerá paisajes nevados en trineos tirados por huskies, se hospedará en alojamientos en medio del hielo y visitará la tradicional casa de Papá Noel en Laponia.

También planea repetir una experiencia que ya vivió: salir de un sauna y lanzarse inmediatamente a un lago congelado. Y dejó una frase que disparó la curiosidad de sus seguidores: “Habría que entrar desnudo, no sé qué nos va a tocar a nosotros, si saltar desnudos al lago congelado”, dijo entre risas.

Beltrame aseguró que documentará cada momento y que compartirá cada paso, desde la salida grupal hasta las experiencias en el Ártico. “Voy a estar todos los días mostrándoles lo que pasa”, prometió.

La posibilidad de ese salto extremo —sin ropa y en aguas heladas— llamó especialmente la atención en este video de siete minutos, que generó gran interacción: superó los 1.580 “me gusta” y los 180 comentarios. “Estaré mirando”, “viajaremos con vos”, “pendiente de todos los lugares que vas” y “lo disfrutaremos juntos” fueron algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores.

Tampoco faltaron quienes aprovecharon para bromear con el salto al desnudo y su estado físico. “Por mí puede salir totalmente desnudo, agradecida de recrearme la vista”, escribió una usuaria.

Sin duda habrá mucho público pendiente de esta travesía polar que promete combinar ciencia, aventura, hermosos paisajes, y una cuota humor.

