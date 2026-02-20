Diego Jokas confesó lo que más pudor le da de “Desayunos informales” y por qué la producción ya se rindió con él

Hace tres años que Diego Jokas salió de su zona de confort para sumarse a Desayunos Informales, el magazine de la segunda mañana de Canal 12. Acostumbrado al relato deportivo y al análisis en fútbol y básquetbol, el comunicador aceptó el desafío de mostrarse en otra faceta. Pero hay algo que todavía no logra superar.

Invitado a Algo que decir, el ciclo que conduce Pablo Fabregat por la pantalla de Teledoce, Jokas fue sincero al hablar de lo que más le incomoda en el programa de las mañanas: bailar o disfrazarse en cámara.

“No me gusta, es más fuerte que yo, no lo puedo superar. Ni disfrazarme ni ponerme a bailar. Y mirá que las compañeras que tengo —Lucía Brocal, Victoria Zangaro y Cata de Palleja— y Coco Echagüe me enloquecen, pero me da timidez. Además hay que tener una energía especial para bailar a las 10 de la mañana y en cámara”, reconoció.

Fabregat se sorprendió: “Uno dice, si Jokas está hace 20 o 30 años en la tele, ¿cómo todavía siente pudor?”. La respuesta fue clara: “Hay cosas con las que no te sentís cómodo”.

En la mesa también estaba el músico Yesty Prieto, que entre risas lanzó: “No sabés bailar”. Jokas no esquivó la chicana: “Eso además. Me siento un tronco. Pero, más allá de eso, no me siento cómodo. Entiendo que a veces el programa va por ese lado, pero…”.

Diego Jokas y Juan Calos Scelza en la transmisión del clásico de Tenfield.

Fabregat lo interrumpió para saber si la producción lo respeta o ya le "metió el gaucho", y el relator fue sincero: “Más o menos. Me meten presión, pero creo que se están por dar por vencidos después de casi tres años”.

Luego sumó entre risas: "Lo que pasa es que en el grupo nadie acompaña", en relación a la desfachatez de sus compañeros de Desayunos Informales.

La confesión no es nueva. En noviembre de 2025, en diálogo con Sábado Show, ya había admitido que el pasaje al entretenimiento le implicó salir del microclima deportivo. “En un principio me costó. Me sumé a un equipo recontra armado y sólido, pero me encantó el desafío. Aunque hasta hoy me siento raro haciendo algunas cosas, como bailar en cámara a las 10 de la mañana. No me gusta”, había dicho entonces el también relator de la Sport 890 y Tenfield.