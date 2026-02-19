"Imposible": Kairo Herrera y Jéssica Zunino revelaron el insólito lugar en el que nació su historia de amor

Están en pareja hace tres años, casados, conviviendo y —como han contado— con el sueño de formar una familia juntos. Con toda esa historia, Kairo Herrera y Jéssica Zunino se han convertido en una de las parejas de famosos más llamativas del Uruguay, pero a pesar de lo conocidos que son ambos, eligen construir una relación con un perfil decididamente bajo.

Por eso, hasta ahora se saben pocos detalles de la historia de amor que los unió, más allá de que se conocen hace años y que hubo un reencuentro que los acercó y encendió la chispa de su amor.

Pero su reciente paso por el programa de juegos A todo o nada, que conduce Coco Echagüe en Canal 12, sirvió para agregarle un nuevo dato a la historia. Allí, ante la pregunta del anfitrión, ambos decidieron revelar el insólito contexto en el que se volvieron a ver para ya nunca más separarse.

"Yo fui con los Cuervos a tocar a un lugar imposible, no porque el lugar fuera imposible: era imposible que me encontrara con ella", señaló Kairo sobre aquella noche de música con su banda, 4 Cuervos. ¿El contexto? Una sencilla comisión de fomento en la costa uruguaya.

El cantante y comunicador dijo que entre el público, al que definió como "bien comisión de fomento", percibió una presencia que destacaba "en el montón", aunque no llegó a reconocer a Zunino. Hasta que salió a fumar un cigarrillo y escuchó que alguien decía su nombre. Al darse vuelta, descubrió a quien pocos meses después se convertiría en su esposa.

Kairo Herrera y Jessica Zunino. Foto: Daniel Ayala.

El simpático giro es que Jéssica Zunino estuvo a punto de irse del lugar antes de que se diera el encuentro que cambiaría sus vidas. Llegó allí con una amiga que vive en Marindia y que le propuso, por una vez, salir en la zona costera en vez de viajar a Montevideo. "Y me llevó a ese lugar y no me gustó para nada, yo me quería ir", relató entre carcajadas. "Tenía un hambre tremendo, me tenía que levantar a las 5 de la mañana para entrar a trabajar a las ocho", se justificó.

Finalmente, cuando acompañó a su amiga a fumar fue que vio a Kairo Herrera, con quien no se cruzaba hacia años. Lo saludó, charlaron y ese fue el chispazo inicial que encendió una de las historias de amor más sonadas del medio uruguayo en los últimos años.