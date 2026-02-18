La primera foto del Chino Darín con su hijo, Dante: la tierna imagen que compartió Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan un momento decisivo: se convirtieron en padres por primera vez. El lunes 9 de febrero nació Dante en una clínica de Barcelona, ciudad en la que la pareja reside desde hace años. Fieles al perfil bajo que mantuvieron durante todo el embarazo, ninguno hizo un anuncio formal en redes.

La noticia se conoció primero en el programa español Y ahora Sonsoles, y horas más tarde fue confirmada por Ricardo Darín, quien envió un mensaje al ciclo argentino Desayuno Americano. “Todos están muy bien. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también”, aseguró el actor, que viajó a España junto a Florencia Bas y su hija Clara para acompañar a la familia.

Este lunes, y a casi 10 días del nacimiento de Dante, Corberó mostró la primera imagen de su nueva etapa. Desde Barcelona, la actriz de La casa de papel y El chacal publicó una historia de Instagram una foto de un paseo con el carrito del bebé y una frase breve: “Hola, soy mami”. La imagen, que la muestra sonriente, se volvió viral en cuestión de horas.

Horas más tarde difundió otra tierna foto en la que se puede ver al Chino Darín sin remera, y con Dante dormido en sus brazos. Allí se ve perfectamente la carita del recién nacido. Sobre la postal, Corberó escribió: "Hola papi".

Ursula Corberó y su primera foto siendo madre. Foto: Captura de Instagram @ursulolita.

La primera foto del Chino Darín con su hijo, Dante. Foto: Instagram @ursulolita

La familia que formaron Úrsula Corberó y Chino Darín

El embarazo se había hecho público el 9 de setiembre de 2025, cuando la protagonista de La casa de papel sorprendió con una imagen acompañada por la frase “Esto no es IA”, despejando especulaciones. Desde entonces, la pareja optó por el hermetismo: compartieron apenas algunas fotos aisladas y evitaron declaraciones.

Sin embargo, luego de que se conociera la noticia del parto, la prensa española abordó a Darín, quien brindó algunos detalles sobre su flamante paternidad. “Pensé que no iba a poder llegar y logré estar en el parto. La verdad es que salió todo fantástico”, comentó.

"Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora, vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante también que hayan hecho lo suyo”, dijo sobre el parto. “Ella está muy bien, está cansada y tratando de recuperar un poco la energía y el sueño, y por supuesto encargarse de la criatura”.

La historia entre Darín y Corberó comenzó en 2015 durante el rodaje de La embajada. Desde entonces alternaron entre Argentina y España, atravesaron períodos a distancia y convivieron en Buenos Aires durante la pandemia, etapa que consolidó el vínculo. Hoy, instalados en Barcelona y con agendas internacionales, su relación suma un nuevo capítulo: la vida con Dante.