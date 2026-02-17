Las vacaciones románticas de una nueva figura de Canal 12 y la experiencia que le paralizó "todo el cuerpo"

El verano avanza y muchos uruguayos continúan disfrutando de sus vacaciones, ya sea dentro o fuera del país. Es el caso de la cantante y comunicadora Agus Mor, quien por estos días disfruta de una escapada romántica en un destino cercano, pero que la tiene absolutamente deslumbrada.

La nueva figura de Canal 12, hoy capitana de uno de los equipos del programa de entretenimientos Poné Play, emprendió un viaje junto a su novio, Nacho Prina, también artista y comunicador. La pareja está festejando su séptimo aniversario, según reveló la también actriz: "Hoy hace 7 años nos enamoramos y un 14 de febrero tuvimos nuestra primera cita. Hoy casualmente festejamos San Valentín en el mismo lugar, siendo nuestro primer viaje juntos sin trabajar", escribió junto a un video de los dos, que completó con la frase "Lo lindo de esta vida es tenerte a mi lado y compartirla juntos, y si algo nos sale mal, somos tú y yo".

El romántico posteo fue musicalizado precisamente por "Otra canción de amor", el tema que grabaron juntos.

Agus y Nacho se fueron rumbo a la Patagonia argentina, a disfrutar del sol, de la buena compañía, la rica comida y sobre todo de la naturaleza. La cantante se mostró deslumbrada con los paisajes, como expresó al compartir en historias un video filmado desde un mirador de Bariloche: "Impactada realmente de que tenemos estas vistas tan cerquita nuestro".

Sin embargo, hubo algo que le llamó especialmente la atención a la artista y fue la temperatura del agua. "Lo que les puedo decir es que el agua es extremadamente fría, nivel solo pude meterme una vez y se me paralizó todo el cuerpo. Con lo que me gusta chapotear lpm", lamentó.

Fue apenas una anécdota en una experiencia sobre la que concluyó: "Viajar como medicina para el alma".