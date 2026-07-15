Sánchez con En Clave País: "Quizás Lacalle Pou pueda decir a sus partidos que no dejen al Uruguay sin Rendición"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue el primer invitado de En Clave País, el streaming de El País, y allí afirmó que se sorprendió "por la impericia" de los legisladores de la Coalición Republicana —integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente— al manifestar públicamente su postura contraria a la Rendición de Cuentas ya en las primeras jornadas de tratamiento en la Cámara de Diputados.

"Es una gran impericia habiendo legisladores de larga data dentro de la Coalición Republicana. Es amputarse la posibilidad de negociar y dialogar. Hacen una conferencia de prensa al otro día que fue el ministro de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone) cuando la Rendición tiene 45 días para debatirse", apuntó Sánchez, quien recordó que si el proyecto no se aprueba en general "no se avanza con el articulado" en particular.

Agregó que en ese sector de la oposición "no tendrían por qué dar por sentado" que el Frente Amplio tarde o temprano acordará con Cabildo Abierto y conseguirá de esa forma los dos votos que necesita en la Cámara de Diputados, porque no está confirmado.

El factor Luis Lacalle Pou: "A la coalición le hace falta un líder"

Para Sánchez, es de una "enorme impericia pararse inmediatamente con tal dureza porque no le están diciendo que no al gobierno, le están diciendo que no a una serie de partidas para atender problemas que están agenda de los uruguayos". Colocó allí no solo los más de US$ 30 millones adicionales para unificar y aumentar las transferencias a la primera infancia con el objetivo de reducir la pobreza en ese rango etario, sino que también incluyó los "300 cargos de policías" que se incorporan, entre otros aspectos vinculados a la seguridad y la educación.

Alejandro Sánchez en el streaming En Clave País entrevistado por Malena Castaldi y Joaquín Silva. Foto: Darwin Borrelli

Consultado sobre una postura similar que ha tomado el Frente Amplio durante el gobierno de Luis Lacalle Pou al no dar sus votos para la aprobación de la Rendición de Cuentas, Sánchez respondió que se trata de casos distintos porque en ese momento el oficialismo era mayoría en ambas cámaras y ahora no.

"Estamos en otro tiempo", resumió y agregó que "si no hay una votación en general, no hay Rendición de Cuentas" porque no se aprobaría ningún artículo en particular. De todas formas, descartó que sea un escenario de "extrema gravedad" o que implique una "crisis institucional".

"La coalición priorizó mostrarse unida, no priorizó ni al país ni a la gente ni a la seguridad, priorizó mostrarse unida en una foto. Lo que le falta a la coalición es un líder. Capaz en agosto aparece un líder y los hace entrar en razón", dijo en referencia a la reaparición de Lacalle Pou, prevista para el domingo 9 de agosto en el marco del aniversario de los 190 años del Partido Nacional, información divulgada semanas atrás por El País.

Sánchez dijo que no descarta negociar "con nadie". "Cabildo Abierto ni que hablar es una opción", expresó, aunque agregó que "habrá algunos legisladores" de la Coalición Republicana que también estén dispuestos a conversar. "A la coalición le hace falta un líder, va a aparecer en agosto. Quizás el expresidente de la República les pueda decir a sus partidos que no dejen al Uruguay sin Rendición de Cuentas", sentenció.