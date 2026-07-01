Lacalle Pou volverá a hablar ante la militancia blanca en el aniversario de los 190 años del Partido Nacional

El expresidente Luis Lacalle Pou hablará en uno de los eventos que se llevarán a cabo en el marco del aniversario de los 190 años del Partido Nacional, según confirmaron fuentes de la fuerza política a El País.

El expresidente ha tenido escasas apariciones públicas desde que entregó la banda presidencial a Yamandú Orsi; por eso, para muchos nacionalistas, esto podría implicar el inicio de un retorno, aunque esperan que este sea paulatino.

El aniversario de los 190 años será el 10 de agosto. Lacalle Pou participará en un acto un día antes, el domingo 9, frente a la Casa del Partido Nacional, sobre la Plaza Matriz.

Pese a su ausencia pública —y ha que no se ha expresado al respecto—, los blancos dan por sentado que Lacalle Pou volverá a ser candidato a la Presidencia de la República en 2029.

Una de sus contadas apariciones sucedió el día de las elecciones de los representantes dentro del Directorio del Partido Nacional. Allí llamó a ya “pensar en 2029”.

Otra salida, en una rueda de prensa, fue cuando salió en defensa de la compra de las OPV al astillero español Cardama, intancia en la que aseguró que Orsi “se pasó de rosca” y sostuvo que “seguramente no midió sus palabras” cuando criticó la adquisición.