Directorio del Partido Nacional ve una “contradicción” y "descoordinación" entre medidas del gobierno

El directorio del Partido Nacional —indicó este lunes su presidente, Álvaro Delgado— ve una “contradicción” y “descoordinación” en el gobierno por dos medidas que se impulsaron desde distintos ministerios en las últimas semanas. El plan de mejora de la competitividad y de la reducción del costo de vida va en una línea distinta, entienden, a la implementación de una nueva guía electrónica en el transporte de carga.

Aún no se conoce al detalle cómo será el plan de mejora de la competitividad del gobierno porque todavía no se presentó el articulado, pero sí se explicaron los principales lineamientos. En ese contexto, el Partido Nacional ya se posicionó —señaló Delgado en una conferencia de prensa— a favor de estas medidas que van “en el sentido de la libertad y el beneficio del consumidor, la reducción de las regulaciones y la desburocratización de la actividad económica”.

Pero, además, Delgado indicó que el proyecto de ley —por lo que se anunció hasta ahora— “en su mayoría va en línea con la propuesta del programa de gobierno del Partido Nacional”.

La presentación del plan del gobierno se realizó el miércoles y estuvo a cargo de los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Salud Pública; y Ganadería, Agricultura y Pesca. En esa conferencia de prensa se planteó que se pretende realizar una reforma del Estado con el objetivo de “aumentar la productividad, el crecimiento económico y la inversión” mediante “cerca de un centenar de propuestas”, según publicó Presidencia en un comunicado.

Delgado planteó que, mientras el gobierno presenta este plan, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas busca implementar un “sistema laboral absolutamente costoso e inviable” con la generación de una nueva guía del transporte de carga, conocida como “Gran Hermano”.

“Se están pidiendo más regulaciones, descansos intermedios, cosas difíciles e imposibles de aplicar”, remarcó, y continuó: “Nos parece que Uruguay no resiste más costos y esto, tal como está planteado, afecta fundamentalmente al transportista pequeño. No nos parece que sea la forma ni el instrumento. Sin diálogo, este tipo de cosas no se pueden implementar”.

Además, Delgado negó que el Partido Nacional estuviera detrás del grupo de transportistas autoconvocados, que se movilizó en varios puntos del país —al no estar de acuerdo con la nueva guía electrónica— y no integra la Intergremial de Transporte Profesional de Carga.

“Por algo son autoconvocados. El Partido Nacional no tuvo nada que ver”, reafirmó.

"Está fracasando"

El directorio del Partido Nacional evaluó los cambios que anunció el jueves el Ministerio del Interior en la cúpula policial. Al respecto, Luis Alberto Heber apuntó que el gobierno hizo estas modificaciones porque “está fracasando” y las políticas “no están dando resultados”.

“Hay que darle a la administración una cuota de crédito para ver cómo funcionan los nuevos cambios. Pero nos preocupan los problemas endémicos. No vemos el plan del ministro (Carlos Negro) y hay un reclamo generalizado en la ciudadanía. No vemos al coordinador de convivencia presto a ir a escuchar a los vecinos que están diciendo que hay falta de efectivos en la calle, de patrullaje y de presencia de la Policía”, sentenció el líder del Herrerismo.

Por su parte, la diputada blanca Patricia Rodríguez, que supo ser presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, le hizo llegar el “apoyo” del Partido Nacional a los funcionarios y pidió al ministro Carlos Negro “que sea mucho más enfático a la hora de respaldar a los policías”.