Tensión en el PN: caso de ediles pasa a comisión de ética, pero Caramés no ve "posibilidad" de que los expulsen

La Comisión de Ética del Partido Nacional se reunirá en los próximos días para evaluar la actuación de los dos ediles nacionalistas que dieron sus votos para que la Intendencia de Montevideo (IMM) tenga una inyección millonaria por fuera del presupuesto. La resolución sobre cómo proceder con estos blancos se tomó ayer en el directorio, donde no hubo una posición unánime ya que no estuvieron los votos de los suplentes de Carlos Enciso, intendente de Florida, y de Carlos Moreira, senador de D Centro.

La decisión de los dos ediles de la Lista 22 —liderada por el dirigente Santiago Caramés— de apoyar los fideicomisos propuestos por el intendente Mario Bergara, generó un cimbronazo dentro del Partido Nacional, que como fuerza política tomó la definición de no votar los recursos extra, salvo los referidos al plan de saneamiento, que sí fue votado por la mayoría de la bancada. Sin embargo, los ediles Nicolás Hernández y Joaquín Campos, que son los que hoy responden a Caramés —quien perdió una edila en esta polémica, hoy en filas de la oficial Lista 1—, también dieron sus votos para las iniciativas de veredas, calles y limpieza.

Junto a Hernández y Campos levantaron sus manos los también opositores Federico Paganini (Partido Colorado) y Guillermo Kruse, (independiente) para que Bergara alcanzara los 21 votos necesarios.

Antes de la votación en la Junta Departamental, dado que se sabía de las negociaciones entre los integrantes de la Lista 22 y el gobierno capitalino, la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional —que preside el senador y ex candidato a intendente Martín Lema— elevó el asunto al directorio blanco.

El organismo, ya consumada la votación, resolvió ayer enviar la actuación de Hernández y Campos a la comisión de ética. El tema se discutió primero en la comisión de asuntos políticos, donde hubo una postura unánime de que ese era el camino que se debía recorrer. Allí se hizo, además, una revisión sobre cuáles habían sido los pasos dados en la orgánica del partido —a partir de cuestionamientos que hizo Luis Alberto Heber— y se debatieron las distintas opciones.

Ahora será la comisión de ética la encargada de analizar su situación y recomendar al directorio qué acciones adoptar. Para ello podrá convocar a nacionalistas a que den su testimonio.

Armando Castaingdebat, uno de los miembros del directorio, planteó que si la recomendación que surgía era la expulsión de los ediles se debía aplicar, según reconstruyó El País.

También Heber mencionó como antecedente que Wilson Ferreira Aldunate decidió, cuando fue presidente del directorio, echar a dos ediles de San José por no votar un presupuesto del entonces intendente nacionalista Juan Chiruchi.

Luego, el directorio simplemente se dio trámite a lo planteado por la comisión de asuntos políticos. En esta instancia es que se dieron dos abstenciones. Una de las que se abstuvo fue la directora Victoria Vera, suplente de Enciso, quien ha dado, a la interna del partido, señales de acercamiento político a Caramés.

Vera explicó en su programa de YouTube Políticamente Incorrectas que “no es muy partidaria de echar gente” y que, aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los dos ediles, ella pertenece a “un partido que no aplica disciplina partidaria”. A lo que sumó que cree que su “partido es mucho más amplio que la decisión de la dirigencia” y “más grande que la decisión de los ediles”.

La otra directora que se abstuvo es Cecilia Sena, de D Centro y suplente de Carlos Moreira. No obstante, de ese mismo sector, sí votó la exlegisladora Gloria Rodríguez.

En D Centro, según supo El País, aún no se fijó posición sobre la postura que tomaron los dos ediles de la Lista 22. Sin embargo, hay quienes creen que el asunto no debería haber llegado al directorio sino que se debería haber tratado en la Comisión Departamental de Montevideo. Porque ahora se abre la puerta a que se discutan las diferencias en los otros 18 departamentos.

En este sentido, dentro del sector se tiene la convicción de que hoy “conviven dos visiones de oposición en el Partido Nacional”, una que consiste en “no dar un vaso de agua” al oficialismo, y otra que está dispuesta a “dar una piola”.

Más allá de esto, Sena declaró a El País que su abstención se trató de una decisión personal porque sentía que no tenía los elementos suficientes para fijar una postura.

Reunión del directorio del Partido Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

“No encontramos cuál es la falta ética”

Caramés dijo haberse enterado por la prensa que el asunto se iba a tratar en la comisión de ética nacionalista. En respuesta, envió una carta al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para que se los convoque “cuanto antes”. Pero no ve que sea una “posibilidad” que se expulse a sus ediles de la fuerza política porque “sería desconocer las lógicas departamentales”.

“No encontramos cuál es la falta ética —dijo a El País—. ¿Votar en relación a lo que uno piensa o siente? ¿Votar obras para Montevideo? Tampoco hubo un mandato del partido en sí que había que votar en este sentido. Somos un partido de hombres y mujeres libres. Lo que siempre le criticamos al Frente fue ‘la mano de yeso’”, indicó, y añadió que “todo el partido votó la mitad del endeudamiento total” (US$ 130 millones) al apoyar el proyecto de saneamiento.

Recordó también que hace unos meses “casi todo el Partido Nacional” votó un fideicomiso de casi US$ 100 millones en Canelones. “¿Está bien cuando nos sirve a nosotros? Porque en Florida se votó un fideicomiso y se necesitaron votos del Frente Amplio. También en Salto y en Rocha. Es medio una doble vara. Lo que más te termina doliendo es que no nos llamaron para conversar antes, porque creo que es un asunto político en todo caso, no un asunto ético”.

Una de las críticas que circula en el Partido Nacional es que Caramés logró tres ediles a partir de la estrategia electoral denominado “colectora”, que implica aumentar el número de listas que se presentan a una elección para acumular votos.

Consultado al respecto, Caramés afirmó que iban a integrar la Lista 1 pero que, como no se les “cumplió con un acuerdo”, decidieron entonces armar un camino propio. El dirigente indicó que no cuestiona las “estrategias electorales de los demás”, por lo que espera que no le cuestionen las de él. Y reafirmó: “Lo que importa son los resultados”.

Desde su visión, los que critican el mecanismo de la colectora “son los sectores más grandes” porque los “chicos” buscan “más estrategias”. “Para los grandes es más fácil porque tienen más dinero y otra forma de recaudación. A veces pasa que los sectores grandes terminan siendo grandes ombúes que no dejan crecer nada alrededor. Entonces, es muy difícil”.