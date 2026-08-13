Sánchez dijo que "ganaron los uruguayos" tras acuerdo entre el FA y Cabildo Abierto por Rendición de Cuentas

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este jueves a la decisión de Cabildo Abierto de dar sus dos votos para que pueda ser aprobada la Rendición de Cuentas que empezará a discutirse en la Cámara de Diputados este próximo lunes 17. El jerarca consideró que hay puntos "que se mejoran", pese a que hay elementos "que se dejan por el camino".

Para Sánchez, la situación no debe se analizada "como gobierno y oposición" ya que "los que ganaron son los uruguayos". Detalló que previamente había entregado por escrito a Cabildo Abierto un compromiso de que en un plazo de 180 días "se pueda avanzar en un proyecto de ley que atienda la situación del endeudamiento de las familias uruguayas".

"Nos hemos planteado que para la próxima Rendición de Cuentas puedan existir partidas de aumento para la tropa de las Fuerzas Armadas (FFAA)", añadió Sánchez en una rueda de prensa que tuvo lugar en una actividad por el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé / El País.

Con respecto al articulado de la actual Rendición, dijo que se va a "avanzar" en recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para "atender" talleres de oficio para personas privadas de libertad.

Por otro lado, indicó que Cabildo Abierto también pidió que las prestaciones sean por tarjeta en vez de dinero en efectivo. "Vamos a mejorar los controles para que haya una respuesta mas fuerte de parte del Estado en el control de que los niños que estén sujetos a estas prestaciones tengan la correcta alimentación y acceso a la salud", añadió.

Consideró que con Cabildo Abierto hay puntos "que se mejoran" y otros "que no nos dejan tan conformes". "Hay que mirar el contexto general, yo necesitaba empujar el conjunto de los artículos de la Rendición de Cuentas y en ese proceso, como en toda negociación, uno deja algo por el camino", acotó.

Para Sánchez, el partido liderado por Guido Manini Ríos "construyó un acuerdo sobre la base de puntos que les parecían interesantes", a la vez que el gobierno entendió que ninguna de estas cuestiones "eran dificultades para el avance".

Cámara de Diputados. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El Pais.

La confirmación de los votos de Cabildo Abierto para que se apruebe la rendición

Manini Ríos anunció este jueves que los dos diputados de su partido darán sus votos para que se apruebe el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno.

Con esta confirmación despejó la duda sobre el avance en general del texto, porque hasta ahora solo contaba con la aprobación del Frente Amplio y no tenía la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. En particular, integrantes de la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— anunciaron que votarán a favor de algunos artículos.

Guido Manini Ríos en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé

El líder de Cabildo Abierto dijo que esta postura "no acerca" a su partido con el Frente Amplio ni tampoco lo "distancia de nadie", con respecto a la Coalición Republicana. "Nos acerca a la gente que necesita que se apruebe lo que está establecido en la Rendición de Cuentas. Nuestro objetivo no es hacerle el cumplido a un bloque o a otro sino cumplir con la gente. Hay muchas familias que dependen de disposiciones que están en esta Rendición de Cuentas", apuntó.

"No entendemos la posición de algunos de no votar en general —dijo en referencia a los partidos Nacional, Colorado e Independiente— queriendo que no haya Rendición de Cuentas, sabiendo que si toda la oposición asumiera la misma actitud no habría Rendición de Cuentas". Asimismo, indicó que estos partidos "votan a favor de 200 de los 300 y pico de artículos", lo cual "es una incoherencia, una tomada de pelo a la gente".

"Nosotros actuamos con seriedad y responsabilidad", sentenció sobre la postura de Cabildo Abierto.