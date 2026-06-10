Gobierno presentó proyecto de competitividad y baja del costo de vida: "modesta pero importante reforma del Estado", dijo Oddone

El gobierno presentó el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. La iniciativa busca "promover la reducción de precios" y desburocratizar el Estado mediante un "conjunto de micro reformas", entre otros aspectos, afirmó Oddone. El proyecto de ley se presentará la semana próxima al Poder Legislativo. "Este proyecto apunta estrictamente a la competitividad. Tenemos que generar un entorno competitivo para las empresas uruguayas, con menos rigideces y menos costos", explicó Oddone, que señaló que esta es una "modesta pero importante reforma del Estado".

"El sector público pone sobre la carga de las empresas y los contribuyentes un peso extraordinario", señaló el ministro y dijo que "el objetivo es hacer un país menos costoso", donde "la burocracia encarece los productos de la canasta de las personas" porque tenemos "registros innecesarios" o se pide información una, dos y tres veces.

Es una "modesta pero importante reforma del Estado, que desde 1995 no está sobre la mesa. Esto está en el corazón de esa agenda".

Oddone destacó que "se recibieron 150 propuestas concretas" para elaborar el proyecto, tanto mediante reuniones con cámaras empresariales, la academia, sindicatos, como a través de la consulta pública. Señaló que el exministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, participó como asesor a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Se revisaron leyes que tenían más de 80 años y no tenían ningún sentido. Un ejemplo menor de un conjunto de irracionalidades es que hay una ley que obliga a las carnicerías a cerrar los domingos y no se cumple", indicó.

Entre las principales medidas, Oddone destacó que varias refieren a "menos burocracia", mediante aspectos como la unificación de registros (que la administración pública tiene de manera dispersa) y por eso se establece la creación de un registro unificado. "Por ejemplo, estamos creando un registro único de apoderados de compañías" para hacer trámites.

Otra medida para una menor burocracia es establecer en ciertos ámbitos el "silencio positivo" del Estado. "Una vez que la administración no dio respuesta en un período determinado, se toma como válida la petición que la empresa o el ciudadano realice", indicó Oddone.

También hay aspectos al de una "plataforma de información positiva", que busca que "para todas aquellas personas que toman crédito, si son por ejemplo buenos pagadores de UTE, esa información esté disponible" para el banco o la financiera.

Oddone se refirió a que otro conjunto de medidas apuntan a bajar costos al comercio exterior. Una de ellas es el "autodespacho aduanero" y el "deesempapelamiento" en el Estado: "Eliminando todos los papeles del comercio exterior, todo trámite será realizado en forma electrónica".

Además habrá reducción de costos en trámites y registros sanitarios y técnicos.

A su vez, otra parte de las medidas apuntan a un menor costo de vida. En ese sentido, Oddone dijo que habrá "eliminación de barreras a la competencia, facilitando múltiples importadores de un producto" por ejemplo, cambiando los registros que hoy generan monopolios a la hora de importar un producto.

También habrá "información para el consumidor, estableciendo la publicación de precios según unidad de medida" como se realiza en varios países del mundo. "Que sea transparente para la persona y pueda elegir cuál es el costo unitario que más le conviene", agregó el ministro.

Otra medida es que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia pasa de ser un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ser un servicio descentralizado, "dándole más autonomía y más recursos", anunció el jerarca.

Por último, otra parte de las medidas corresponden un impulso a la micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), "con medidas como la graduación tributaria, para eliminar rigidices tributarias y continuar con el nivel de formalización cuando las empresas crecen", ejemplificó Oddone.

"Estas son típicas medidas que las pequeñas empresas, altamente generadoras de empleo, tengan menos restricciones para realizar contrataciones", afirmó.

El ministro dijo que en el proyecto también se está "promoviendo el desarrollo de las fintech" que "es una herramienta extraordinaria sobre todo en la población joven". En ese sentido, estableciendo que para "proyectos de innovación o startup que la regulación sea diferente a la que tiene el sistema para negocios maduros".