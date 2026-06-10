La venta de autos 0 kilómetro en Uruguay no para de crecer y en mayo aumentó 19%, ¿qué marcas son las más vendidas en el año?

La venta de vehículos 0 kilómetro en Uruguay no para de crecer y lo sigue haciendo a doble dígito. En mayo aumentó 19,1% respecto a igual mes del año anterior y se vendieron 6.495 unidades, según los datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU). Es el tercer mes consecutivo en que se venden más de 6.000 vehículos nuevos. En enero-mayo, la comercialización de vehículos nuevos totalizó 31.002 unidades, un 15,4% más que en el mismo período de 2025. ¿Qué sucedió en cada segmento y cuáles son las marcas más vendidas de 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026?

Al mirar por segmentos de automotores, los automóviles de pasajeros alcanzaron un total de 4.833 unidades vendidas en mayo (2.560 autos y 2.273 SUV), un incremento de 33,4% frente a igual mes de 2025, cuando se habían comercializado 3.623 unidades (2.075 autos y 1.548 SUV). Es el primer mes desde noviembre pasado en que la venta de autos supera a la de SUV.

En enero-mayo se comercializaron 22.276 automóviles de pasajeros (10.178 autos y 12.098 SUV), una suba de 25,8% frente al mismo período de 2025 (cuando habían sido 17.710 unidades).

Automoviles 0 Km importados, en deposito en el Puerto de Montevideo, importaciones, ND 20250828, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por otra parte, fueron 29 los minibuses vendidos en mayo, cinco unidades menos que en el mismo mes de 2025. En lo que va del año, se comercializaron 108 minibuses, una caída de 21,7% respecto al mismo lapso de 2025.

En tanto, se comercializaron 1.336 vehículos utilitarios en mayo, una baja de 12% frente a igual mes de 2025 cuando se habían vendido 1.519. En el período enero-mayo se vendieron 7.315 utilitarios, una disminución de 6% frente a enero-mayo de 2025.

Respecto a los camiones, los datos de ACAU muestran que se vendieron 289 en mayo, un alza de 5,5% respecto a mayo de 2025 cuando se habían comercializado 274. En lo que va de 2026, se comercializaron 1.283 camiones, un 8,9% más que en el mismo período de 2025.

En cuanto a las ventas de ómnibus, se comercializaron ocho unidades en mayo, mientras que se habían vendido dos en el mismo mes del año pasado. En enero-mayo se vendieron 20 ómnibus y en el mismo lapso de 2025 habían sido 43.

Ómnibus. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Cuáles son las marcas de 0 kilómetro más vendidas en lo que va del año en Uruguay?

Tomando en cuenta todas las categorías, las marcas más vendidas de vehículos 0 kilómetro en Uruguay en lo que va de 2026 son: BYD con 3.741 unidades, seguido de Fiat con 3.114 unidades, Chevrolet (2.550), Volkswagen (2.110) y Suzuki (2.047).

Al discriminar por segmento, en automóviles las marcas más vendidas en lo que va de 2026 son: BYD (1.786 unidades), Suzuki (1.588), Hyundai (1.122), luego Renault (811) y Chevrolet (797).

En SUV, lidera BYD con 1.948 unidades, después vienen Chevrolet (1.245), Volkswagen (1.039), Jetour (831) y Chery (678).

En utilitarios, Fiat ocupa el primer lugar en 2026 con 2.482 unidades, seguido de Renault (1.008), Volkswagen (525), Chevrolet (508) y Victory (314).

En minibuses, lidera Hyundai con 50 unidades, seguido de Renault (29) y JAC (13).

En ómnibus, el primer lugar los comparten Volvo y Scania con siete unidades, seguido de Volkswagen con cuatro.

En camiones las marcas líderes son: JAC con 238 unidades, seguido de JMC (230), Volkswagen (177), Dongfeng (153) y Foton (151).