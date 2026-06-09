Sindicatos industriales advirtieron a "Pacha" Sánchez por impacto de acuerdos internacionales en empleo: "Sería un desastre"

El secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez, recibió en una reunión a dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) con motivo del impacto del posible ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (Cptpp por sus siglas en inglés). "Para el sector de la industria manufacturera sería un desastre", dijo en rueda de prensa tras el cónclave, el presidente de la CSI, Danilo Dárdano y agregó que uno de los sectores de actividad más comprometidos en la actualidad es el de la industria textil. "Esas personas van a quedar de un día para el otro sin sustento", advirtió.

El dirigente sindical señaló que el foco de la reunión estuvo puesto en tres pilares: la importancia de la reinserción laboral, el impacto del Cptpp en los puestos de trabajo industriales y los efectos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Dárdano también destacó la apertura de Sánchez ante los planteos del gremio. "Hoy el drama más grande que tenemos no es quedarnos sin laburo, es volver a reinsertarnos", puntualizó.

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: AFP.

"Todavía no hay nada definido y eso nos tranquiliza", dijo Dárdano sobre la posible participación de Uruguay en el Cptpp y agregó que durante la reunión se planteó la posibilidad de generar un grupo de trabajo para abordar la problemática de la competitividad en la mano de obra uruguaya ante el ingreso del país a determinados acuerdos internacionales.

Si bien indicó que el posible ingreso de Uruguay en el Cptpp podría resultar en un "dumping social" con trabajo precarizado, Dárdano resaltó la necesidad de prestar atención a los efectos del acuerdo con la UE. "Hay que buscar nichos para insertarnos y evitar que ingresen tantos productos importados", sostuvo y agregó que si no se abordan estos temas, "nos van a barrer la industria".

Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé.

Sin embargo, destacó el rol de la UE en materia laboral. "Hay que copiar las cosas buenas de la UE con salarios muy dignos, condiciones buenas y reducción horaria", indicó.

Por otra parte, Dárdano se refirió a un proyecto elaborado por la CSI ante el impacto del ingreso de Uruguay en acuerdos internacionales. El dirigente sostuvo que este incluye la creación de una red de proveedores nacionales para inversión extranjera diecta, mejorar las compras públicas y encontrar un espacio para agregar valor a la producción nacional.

"Estamos en un estancamiento del salario", sostuvo Dárdano pese al aumento del Índice Medio de Salarios (IMS) en abril de este año, que observó una variación interanual de 5,12%.