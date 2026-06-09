El dólar en Uruguay empieza la semana con una leve suba y se negocia en $ 40,50 a nivel del interbancario

El dólar en Uruguay comenzó la semana con una leve suba de 0,07% y se negoció en promedio en $ 40,498. El billete verde cotizó ayer entre $ 40,47 y $ 40,50 para finalizar en el máximo, con un alza de 0,25% respecto al cierre del viernes.

La moneda estadounidense se incrementa en junio 0,83% y durante el año aumenta 3,73%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 43 transacciones por un monto total de US$ 21,5 millones.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 15 centésimos para la compra y 5 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,30 y $ 41,70 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,88% ayer y cerró en 5,1695 reales. En el mes aumenta 2,23%, pero durante 2026 retrocede 6,05%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

El dólar oficial en Argentina tuvo un alza de 0,21% ayer y finalizó en 1.445,40 pesos argentinos. Durante junio sube 2,49%, aunque en el año baja 0,96%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad y cerró ayer en 53 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio, cae cuatro unidades y durante 2026 retrocede 13 puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en 5,83% ayer, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).