Cardona salió al cruce de Oddone sobre quitar exoneraciones a autos eléctricos: "No es el momento para tomar esa decisión"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sostuvo que la decisión de gravar los vehículos eléctricos 0 kilómetro (actualmente exonerados) “no está tomada”. Luego que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señalara que el mercado se encuentra “maduro” para revisar los incentivos fiscales de los eléctricos, Cardona afirmó en rueda de prensa: “No estamos en el momento oportuno para tomar esa decisión”.

“Una cosa es mirar cómo aumentó la venta en un año y otra cosa es cuánto representan los eléctricos en todo el parque automotor”, sostuvo y agregó: “En este momento, no creo que todavía estemos en condiciones de gravar eso”.

Auto eléctrico en fila junto a otro mientras se están cargando. Foto: Estefanía Leal.

Los beneficios tributarios para vehículos eléctricos incluyen la exoneración del pago del Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la Tasa Global Arancelaria (TGA) para la importación de eléctricos, cargadores y baterías. Los autos eléctricos también abonan una patente reducida sobre el valor de mercado sin IVA (que aumentó de 2,25% al 3% en noviembre del año pasado), a diferencia de los vehículos a combustión que pagan el 5%. Sin embargo, se espera que estos incentivos se vayan diluyendo hacia fin de año.

La ministra de Industria, Energía y Minería aseguró que están previstas una serie de reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para esta semana con el objetivo de abordar este tema. “Es buena política que cuando algo maduró se desenvuelva con menos muletas”, había señalado Oddone.

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En 2025 la Asociación de Comercio Automotor (ACAU) registró la venta de 71.442 autos 0 kilómetro, de los cuales alrededor del 20% fueron eléctricos. Entre enero y abril de 2026, la participación de eléctricos 0 kilómetro vendidos aumentó a 29% del total, aunque solo un 2% de los autos que circulan en Uruguay son eléctricos o híbridos.

Por otra parte, UTE también tiene previsto eliminar beneficios a la tarifa de carga pública. “Nosotros ya tenemos pensado soltar las bonificaciones del todo al finalizar el año”, había indicado el vicepresidente de la empresa pública, Roberto Bentancor, y agregó: “Vamos soltando de a poco las pequeñas bonificaciones que tenían pero nadie dejó de comprar autos eléctricos”.