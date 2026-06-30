Mundial 2026: qué partidos por dieciseisavos de final se juegan hoy, 30 de junio, a qué hora y por dónde verlos

Francia es una de las máximas favoritas al título en la fase de grupos, pero hoy, desde las 18 horas, tendrá que demostrar su poderío en los cruces eliminatorios, con Suecia como primer en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Les Bleus buscan un adversario a su altura, después de pasearse frente a Senegal, Irak y Noruega con un saldo que da miedo: diez goles a favor, ocho de ellos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y dos en contra. El seleccionado galo lidera ya varias estadísticas: es la selección que más goles ha marcado, junto con Alemania y Países Bajos; la que ha dado más asistencias, empatada con las dos anteriores; y una de las que más remata entre los tres palos.

Ousmane Dembélé festeja uno de sus goles para Francia ante Noruega en el Mundial 2026. Foto: AFP

Una máquina perfectamente engrasada que quiere resarcirse de la derrota en la final de Qatar 2022 ante Argentina (que juega el viernes ante Cabo Verde) y repetir el éxito de Rusia 2018.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey se espera que el técnico Didier Deschamps, de regreso a la concentración tras ausentarse unos días por el fallecimiento de su madre, haga retoques con respecto al último compromiso del Grupo I frente a Noruega. William Saliba se perdió el duelo con los vikingos por unas molestias físicas y podría volver a compartir el centro de la zaga con Upamecano. Lucas Digne tiene la oportunidad de recuperar el lateral izquierdo tras las dudas que dejó Théo Hernández.

En el medio, Deschamps está rotando entre Tchouaméni, Rabiot y Koné para ocupar apenas dos lugares. El mediocampista del Milan descansó ante Noruega y es posible que vuelva al once titular.

Arriba, los tres mosqueteros: Olise, como mediapunta, Mbappé y Dembélé. Y quedaría un lugar por definir entre Désiré Doué y Bradley Barcola, compañeros en el PSG. Doué fue titular ante Senegal y Noruega, y Barcola, contra Irak. Por otro lado, Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, no entrenó el domingo con el grupo y está casi descartado por dolores en el gemelo, según la prensa francesa.

Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo, de regreso a una Copa del Mundo tras perderse Qatar 2022, ha mostrado dos caras muy diferentes: arrasó a Túnez en su debut (5-1), luego cayó con Países Bajos para, finalmente, firmar un empate con Japón (1-1) que benefició a ambas selecciones.

La actualidad del equipo sueco pasa, sin embargo, por la lesión de uno de sus defensas, Isak Hien, que se perderá lo que queda del Mundial por una lesión del isquiotibiales de la pierna izquierda, según la federación.

Hora: 18:00

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Danny Makkelie (NER)

Asistentes: Hessel Steegstra y Jan de Vries (NER)

Cuarto: Tori Penso (EE.UU.)

Costa de Marfil vs. Noruega

El delantero noruego Erling Braut Haaland calienta antes del partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial de 2026 entre Noruega y Francia, en el Boston Stadium de Foxborough. Foto: AFP

Los caminos de Costa de Marfil y Noruega se cruzan en Dallas el próximo martes, en un partido de dieciseisavos que pone cara a cara a Yan Diomandé con Erling Haaland, dos de los jugadores que más impacto han tenido en la fase de grupos del Mundial.

Bajo la dirección de Emerse Faé, un exjugador que vivió su experiencia mundialista hace 20 años, y con el talento de Diomandé, por el que el Liverpool está dispuesto a pagarle al Leipzig cien millones de euros, los 'Elefantes' han sobrepasado por primera vez la primera fase de un Mundial, algo que no lograron siquiera cuando juntaron sobre el campo a jugadores como Didier Drogba y Yaya Touré.

El juego intenso de los marfileños, calificado como 'salvaje', de forma muy desafortunada por el exjugador germano Bastian Schweinsteiger, les ha valido para derrotar a Ecuador y someter durante muchos minutos a Alemania, lo que alimenta las esperanzas de un conjunto que, en palabras de su entrenador, se mira en el espejo de lo que hizo Marruecos en 2022, cuando alcanzó las semifinales del Mundial de Catar.

Costa de Marfil vs. Noruega

14:00

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (VEN)

Cuarto: Juan Benítez (PAR)

México vs. Ecuador

Jugadores de México festejan uno de los goles en la victoria ante Sudáfrica del debut por el Mundial 2026. Foto: EFE

México, líder absoluto del grupo A y clasificado con una jornada de anticipación al concluir las tres jornadas con igual número de triunfos, seis goles a favor y ninguno en contra son poderosas razones para estar tranquilos ante Ecuador, esta noche, desde las 22:00,

Sin embargo, el anfitrión no se puede dejar estar ante un rival llegó prácticamente eliminado a la tercera fecha y que revivió con una sorprendente victoria por 2-1 sobre Alemania, y que quiere llegar por segunda vez en su historia a los octavos de final, tal como lo hicieron en el Mundial de 2006. El problema para los hombres del seleccionador argentino Sebastián Beccacece está en la contundencia, ya que solo marcaron dos tantos en fase de grupos, ya que requieren de una alta generación de hasta 23 oportunidades para concretar.

México vs. Ecuador

22:00

Estadio Azteca (Ciudad de México)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL).

Asistentes: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (ESL).

Cuarto: Mustapha Ghorbal (ALG).