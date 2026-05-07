Empresa dueña de marcas Pimentón y EGO cierra su producción y medida afecta a 34 personas: "Vamos a trabajar despedidos"

"Me pongo en contacto a efectos de solicitar una reunión a la mayor brevedad posible, en relación con una situación vinculada a la operativa y proyección de la empresa Darcy S.A.", así comenzaba un mail que recibió el personal de la empresa textil Darcy S.A. el pasado 6 de abril a los efectos de concretar una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el 29 de abril con motivo del cierre de la producción de la empresa dueña de las marcas Pimentón, Germe, Ego y DelRio en Uruguay. La medida alcanza a 34 trabajadoras de la fábrica ubicada en Montevideo que tiene previsto cerrar su producción antes de fin de año y comenzar a importar productos desde China.

"Entendemos que, por sus características, se trata de un tema que resulta conveniente abordar de forma anticipada y en el ámbito del MTSS, a efectos de canalizarlo adecuadamente", continúa el mensaje de parte de la empresa a los empleados y al que accedió El País. El MTSS recibirá a las partes en una nueva reunión tripartita el próximo 14 de mayo.

Según señalaron a El País fuentes del personal de la empresa, el cierre de la fábrica aún no tiene fecha confirmada aunque podría extenderse hasta fin de año. "Estamos yendo a trabajar despedidos", señalaron, debido a que la empresa anunció al personal un "cierre ordenado y paulatino" con despidos en etapas de a tres o cuatro personas a partir de junio hasta concretar el cierre definitivo de la planta de producción. Los motivos que habría alegado la empresa por el cierre de su producción están vinculados a los altos costos.

Ropa Pimentón. Foto: Pimentón.

De acuerdo con lo que indicaron, el 98% del personal es femenino mayor de 40 años, por lo que su mayor preocupación radica en las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. "Pedimos a la empresa que flexibilice la negociación", aseguraron y agregaron: "Ya está decidido y no se puede revertir".

Por su parte, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) advirtió sobre el "inminente cierre de la producción". "La empresa se dedicará a la importación dejando sin su fuente de empleo en nuestro país a 34 personas quienes verán seriamente afectada su reinserción en el mercado laboral", señaló el sindicato industrial en un comunicado.

Según dijo a El País el presidente de la CSI, Danilo Dárdano, la empresa le atribuye la problemática a la falta de competitividad en el área de producción, por lo que se dedicaría a importar artículos de ropa interior y vestimenta.