Cayó el turismo en el primer trimestre del año: bajó la cantidad de visitantes y el gasto

Uruguay recibió 1.181.795 de turistas durante el primer trimestre del año, lo que significó una caída de 13,6% en comparación con el mismo período de 2025, cuando habían ingresado 1.368.083 de personas, según los últimos datos oficiales del

Ministerio de Turismo (Mintur).

La caída estuvo fuertemente incidida por la menor llegada de argentinos y chilenos, que registraron descensos cercanos al 18% y 19%, respectivamente, frente al primer trimestre del año pasado. En contraste, se observó un crecimiento en la llegada de brasileños (2,4%), así como de turistas provenientes de América del Norte (11,5%) y de Europa (8%).

En términos de gasto, también se registró una disminución ya que los visitantes gastaron en el país un total de US$ 843 millones, un 5,4% menos que en el primer trimestre del año pasado, cuando el gasto total había sido de aproximadamente US$ 891 millones.

Sin embargo, el gasto promedio por turista en el primer trimestre del año fue de US$ 713, un 9,5% más en comparación con los US$ 651 del año pasado.

Pese a la caída en la cantidad de visitantes, los argentinos lideraron ampliamente el ingreso de turistas en el primer trimestre del año, con un total de 798.559 visitantes, seguidos por los brasileños con más de 114.689 ingresos. También se registró la llegada de turistas europeos (más de 66.578), de América del Norte (más de 41.338), de uruguayos (unos 59.000), del resto de América (más de 46.249), además de Chile (21.977) y de Paraguay (unos 20.000).

Por destinos, Punta del Este se mantuvo como el principal destino turístico, con 333.276 visitantes, seguido por Montevideo, que recibió 220.166 personas y unos 179.921 turistas que estuvieron en tránsito por el país.

Otros destinos relevantes fueron Colonia (98.838 visitantes) y el litoral termal (98.378). Más atrás se ubicaron Piriápolis (66.500), la Costa de Oro (alrededor de 62.600) y la costa de Rocha (unos 60.000 visitantes).

Del total de US$ 843 millones gastados, el principal rubro fue el alojamiento, que concentró el 35,7% del gasto. Le siguieron la alimentación (32,7%), compras (9,5%), actividades culturales y recreativas (9,5%) y transporte (8,9%). El resto se distribuyó en otros conceptos.

En cuanto al tipo de alojamiento, el hotel fue la opción más utilizada, con 319.136 visitantes que eligieron esta opción. Le siguieron las viviendas de familiares o amigos (255.995), las plataformas de alquiler (con 180.455 usuarios), mientras que 91.000 turistas se alojaron en viviendas propias y 62.400 en alquileres tradicionales.

Ministerio de Turismo. Foto: Archivo El País.

En menor medida, se registraron estadías en hostels (19.171), campings (18.760) y apart hoteles (13.490), además de unos 24.000 casos sin datos específicos.

Turismo emisivo

En paralelo, los datos del Mintur señalaron también lo ocurrido respecto al turismo emisivo, con 641.801 uruguayos que viajaron al exterior durante el primer trimestre del año, lo que significó una caída de 0,9% frente al primer trimestre de 2025 (647.426 personas).

En términos de gasto, los uruguayos desembolsaron en el exterior unos US$ 404,8 millones en el primer trimestre del año, lo que significó un aumento de 15,8% frente a igual período de 2025 (cuando había sido de US$ 349,5 millones).

El principal destino de viaje de los uruguayos fue Argentina, país que concentró el 57,4% de los viajes (368.090 personas), seguido por Brasil con el 31,5% (202.181 viajeros), y más atrás se ubicó Chile, con el 4,3% del total (27.647), entre otros destinos.