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El desempleo en Uruguay registró una leve desmejora en marzo, ¿qué muestran los últimos datos divulgados?

El Instituto Nacional de Estadística publicó en su página web los datos correspondientes a los índices de empleo, desempleo y actividad correspondientes al mes de marzo 2026.

El País
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05/05/2026, 15:05
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Construccion de edificios en Montevideo
Obreros trabajando en la construcción de un edificio en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este martes los datos de desempleo, empleo y actividad correspondientes al marzo de este año. En el mes, la tasa de desempleo –que mide las personas desocupadas respecto de la Población Económicamente Activa (PEA)- fue de 7,8%, una leve desmejora ya que fue 0,4 puntos porcentuales más alta que en febrero pasado. Respecto a marzo de 2025, hubo una mejora ya que el desempleo era de 8% en esa ocasión.

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Por otro lado, la tasa de empleo –porcentaje de personas empleadas en relación a la Población en Edad de Trabajar (PET) en marzo pasado fue 59,3%, cuando en febrero había sido de 59,8%, notándose también una leve desmejora.

En tanto, las tasa de actividad –que mide a la PET que está ocupada o que busca empleo- se situó en 64,3% en marzo, lo que representa una baja de 0,3% respecto al mes anterior, cuando se registró 64,6%.

El economista Aldo Lema hizo foco en la "desaceleración del empleo en Uruguay durante marzo con estancamiento desestacionalizado del número de ocupados y moderación de la creación interanual a 9.000 empleos", según consignó en su cuenta X. También destacó que el desempleo se ubicó en nivel similar a un año atrás (7,8% vs. 8%).

Trabajadores de la construcción en una obra.
Trabajadores de la construcción en una obra.
Foto: Freepik.

En cuanto a las tasas del mercado laboral según las zonas del país el INE publicó que en Montevideo el desempleo se situó en 8%, el empleo en 60,5% y la actividad en 65,8%. Mientras, en el interior del país, las tasas fueron 7,6%, 58,6% y 63,4%, respectivamente.

Trabajadores en una fábrica.
Trabajadores en una fábrica.
Foto: Freepik.

Por otra parte, al observar las características de las personas ocupadas el INE señaló que el 9,4% está subempleada (es decir, trabaja menos de 48 horas semanales y está dispuesto a trabajar más), mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 22%.

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