El mercado laboral en Uruguay queda estable en febrero, ¿qué muestran los números y cómo comparan?

El mercado laboral uruguayo se mantuvo estable en febrero, con una tasa de desempleo que se ubicó en torno a los niveles registrados en diciembre del año pasado, mientras que el empleo también mostró cierta estabilidad y la actividad se sostuvo prácticamente sin cambios, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo al informe, la tasa de actividad —que mide la proporción de personas en edad de trabajar que están ocupadas o buscan empleo— quedó en febrero en 64,6% de la Población en Edad de Trabajar (PET), en el mismo nivel que el mes previo (64,6%) y que en febrero de 2025 (64,5%). Esto implica que a febrero de 2026 había 1.910.100 personas activas en el mercado laboral.

En tanto, la tasa de empleo en febrero se ubicó en 59,8% de la PET, en igual nivel que el mes anterior (59,8%) y levemente por encima de febrero de 2025 (59,4%). A febrero de este año había 1.769.608 personas empleadas.

Como resultado, el desempleo se ubicó en febrero en 7,4% de la Población Económicamente Activa (PEA), el mismo guarismo que el mes anterior (7,4%) y un levemente por debajo de febrero de 2025 (7,9%). Eso signifca que a febrero de este año había 137.527 desocupados.

Mujer empleo. Foto: Pixabay.

Diferencias estructurales

Detrás de los promedios generales persisten diferencias por sexo, edad y territorio.

Los datos del INE muestran que el desempleo continúa siendo más alto entre las mujeres (8,8%) que entre los hombres (6,2%), así como también en los tramos de menor edad (11% de desempleo en el tramo de 25 a 29 años de edad y de 6,1% en el tramo de 30 a 34 años), donde las tasas se ubican muy por encima de los grupos de edades mayores (3,9% de desempleo en el grupo de 45 a 54 años de edad y 3,4% de desempleo en el grupo de 55 a 64 años).

Empleo. Foto: Pixabay.

Asimismo, se mantienen brechas entre Montevideo y el interior, con niveles de desempleo levemente superiores en la capital (7,7% en Montevideo y 7,2% en el interior).