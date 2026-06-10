Análisis: cuando el mercado empieza a creerse inmortal, ¿qué está pasando y qué se puede hacer?

Michel Bomsztein/ Socio de B&S

Si usted siente que últimamente todo sube, que la inteligencia artificial resolverá cualquier problema económico, geopolítico o existencial, y que comprar acciones con dinero prestado parece una excelente idea, quizás sea momento de prestar atención.

La historia financiera tiene una curiosa costumbre: cambia los protagonistas, pero repite los argumentos.

Durante el mes de mayo encontramos varias señales que, vistas por separado, podrían parecer anecdóticas. Juntas empiezan a dibujar un paisaje complejo.

Comencemos por Corea del Sur. ¿Corea que tiene que ver?

La volatilidad del índice Kospi —equivalente al S&P500 pero de Corea— alcanzó niveles extremos, con movimientos diarios cercanos al 4,5%. ¡Atención a los navegantes! No estamos hablando de una pequeña empresa tecnológica recién salida al mercado, sino de uno de los principales índices bursátiles del mundo.

Centro de Inteligencia Artificial (IA). Foto: Canva

Resulta que numerosos inversores minoristas de edad avanzada están solicitando préstamos e incluso hipotecando propiedades para comprar acciones. El razonamiento es sencillo: “Si subió ayer, subirá mañana”. También era sencillo en el año 2000. Por si faltara algún ingrediente, aproximadamente la mitad de la capitalización bursátil del Kospi coreano depende de apenas dos compañías. Sí dos: Samsung y SK Hynix. Cuando dos acciones sostienen medio mercado, la diversificación se transforma en una agradable ilusión estadística. Y cuando se trata de un mercado de esas dimensiones, hay que tomarlo con seriedad.

La creatividad financiera tampoco descansa. Los ETFs apalancados sobre una única acción se multiplican (no solamente en Corea). Claro, porque el 4,5% diario suena a poco…¿y esto es posible? Efectivamente, siempre y cuando exista un perpetuo mañana alcista.

En términos mas sencillos éstos productos serían el equivalente bursátil a correr una maratón tomando café expreso directamente de la cafetera. Alguien se va a quemar.

Pero la historia no termina en Corea. China avanza silenciosamente en la producción de memorias y componentes tecnológicos a costos significativamente inferiores a los líderes actuales.

La pregunta que en B&S nos hacemos es : ¿qué ocurre si la tecnología china resulta un poco menos sofisticada pero muchísimo más barata? El mercado parece asumir que la inteligencia artificial seguirá siendo monopolio de unos pocos gigantes estadounidenses. Nosotros creemos que esa puede ser una apuesta peligrosa.

Mientras tanto, la concentración bursátil hace tiempo crece en Estados Unidos. En el S&P 500, apenas 10 compañías explican cerca del 69% de las ganancias acumuladas del año. Técnicamente se llama concentración. Popularmente podría llamarse “todos los huevos en la misma canasta, pero una canasta muy elegante”.

La preocupación no es solamente la valoración. Es también la fragilidad. Charlie McElligott, estratega cuantitativo del broker japonés Nomura, advierte que el mercado global posee pocas coberturas. Es decir, el mundo piensa que el mercado solamente puede subir. Goldman Sachs llega a una conclusión similar expresando: la euforia suele reducir el potencial alcista futuro y aumentar la sensibilidad a cualquier sorpresa negativa.

Un corredor de bolsa observa los últimos precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Pakistán Foto: AFP

Los mercados parecen haber descontado prematuramente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que todavía nadie ha firmado. Al mismo tiempo, las reservas mundiales de petróleo continúan disminuyendo. Irán sigue ejerciendo presión sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y cobrando un peaje “solidario”. Un dólar por barrill, son dos millones de dolares por barco. La alternativa ferroviaria hacia China, frecuentemente mencionada, parece más una solución de relaciones públicas que una solución logística. Haría falta 33 trenes para reemplazar la carga de un único superpetrolero. Inviable.

En paralelo, la economía estadounidense también continúa mostrando una estructura cada vez mas concentrada. El consumo del 10% más rico mantiene la actividad económica, mientras buena parte del resto de la población percibe una realidad muy distinta llevando a que tres cuartas partes de los ciudadanos creen que la economía empeorará, aun cuando Wall Street continúa marcando máximos.

¿Qué hacer?

Creemos cada vez mas importante mirar con atención los bonos de calidad, los sectores defensivos como salud y consumo básico, y aquellas compañías tecnológicas que pensamos utilizarán inteligencia artificial para ganar productividad, en lugar de aquellas que hoy concentran toda la narrativa del mercado. Buscar quienes serán los early adopters de la revolución industrial IA, en lugar de seguir buscando fabricantes. Una buena inversión y una buena empresa no siempre coinciden.

Nada de esto implica que el mercado deba caer mañana. Pero sí implica algo importante: cuando la euforia se vuelve consenso, el riesgo suele esconderse donde menos gente está mirando.