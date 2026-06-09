Caja de Profesionales: a la espera de la reforma, avanzará en medidas para reconocer los cuidados y la maternidad

Pese a que sigue a la espera de una definición sobre su reforma, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), avanzará por su cuenta en la reglamentación de beneficios ya previstos en la ley de reforma de la seguridad social.

Entre ellos, se encuentra el reconocimiento de períodos vinculados a las tareas de cuidado de hijos para el cómputo jubilatorio, y la posibilidad de contemplar los efectos de la maternidad al momento de calcular la futura jubilación de las afiliadas.

En diálogo con El País, el presidente de la institución, Andrés Pérez, afirmó que gran parte de las propuestas que ha entregado la Comisión de Expertos en su documento final al presidente Yamandú Orsi sobre cómo salir de la crisis financiera, no tienen sostenibilidad. “Esas medidas no aportan mayormente un número económico significativo”, apuntó.

Pérez destacó la importancia de que, en las instancias de discusión en el Parlamento, se consideren especialmente los “anexos” incluidos en el documento entregado, los cuales plantan las soluciones que propone la Cjppu.

La reforma de la Caja está a estudio del Poder Ejecutivo. La Comisión de Expertos convocada para analizar alternativas ya presentó al presidente de la República un informe con el diagnóstico de la institución y posibles líneas de acción. Con ese insumo, el gobierno deberá definir qué medidas impulsará y elaborar el proyecto de ley que enviará al Parlamento.

No obstante, mientras ese proceso sigue su curso, la Cjppu avanzará en la reglamentación del artículo 43 de la Ley 20.130 de la reforma de la seguridad social, que refiere a los cómputos fictos por cuidado, anunció Pérez. Es probable, según indicó, que también se trabaje posteriormente para que se reglamente el artículo 45 de esa misma ley, que trata sobre el sueldo básico jubilatorio y la maternidad.

Andrés Pérez, presidente de la Caja de Profesionales. Foto: Estefanía Leal. El País

El artículo 43 refiere al reconocimiento de las tareas de cuidado en el cálculo jubilatorio. La medida prevé que las madres puedan sumar un año de servicios por cada hijo nacido con vida o adoptado (siempre que se trate de un menor de edad o de una persona con discapacidad), con un máximo de cinco años. Además, en los casos de hijos con discapacidad severa se agregarán dos años adicionales por cada situación de este tipo.

Este beneficio ya existe en otros organismos del sistema previsional, como el Banco de Previsión Social (BPS), y la Caja entiende que su aplicación contribuiría a armonizar los distintos regímenes. Según la institución, el objetivo es reconocer el impacto que las responsabilidades de cuidado tienen sobre las trayectorias laborales y los aportes jubilatorios, especialmente en el caso de las mujeres profesionales.

En tanto, la Caja también analiza la reglamentación del artículo 45 de la ley de reforma de seguridad social, disposición vinculada al cálculo de las jubilaciones de las afiliadas madres. La norma permite excluir del período que se toma como referencia para determinar el sueldo básico jubilatorio hasta dos años por cada hijo, siempre dentro de determinados plazos vinculados al nacimiento.

El objetivo es evitar que eventuales reducciones de actividad o ingresos asociados a la maternidad tengan un efecto negativo sobre el monto de la futura jubilación.

Algunos "puntos fundamentales" para la Caja de Profesionales

Para la Cjjpu, los puntos más importantes de la amplia propuesta de reforma son: el ingreso de nuevas profesionales (más aportantes), el rediseño del precio de los timbres profesionales y que el IASS se quede en la caja y no vaya al BPS como hasta ahora. De los tres asuntos principales, este último es el más difícil que se apruebe, considerando la posición del Ejecutivo.

La Cjppu propone la incorporación de nuevas profesionales de forma tal que “toda profesión universitaria quede incluida automáticamente en el ámbito de la institución”, dijo Pérez.

El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, en entrevista con El País. Foto: Estafanía Leal, El País.

Si bien existe cierto consenso al respecto, Pérez destacó que “esto tiene larga data y el trámite aún sigue en estudio en Presidencia de la República, en etapa de recurso administrativo”.

“En el anexo -que está en el documento principal, recalcó- está escrita esa propuesta y hasta qué ley hay que cambiar”, agregó, advirtiendo sin embargo que esto no moverá mayormente los números de la Cjppu como medida aislada.

Pérez también destacó la importancia de la incorporación de profesionales en la Cjppu que ejerzan la profesión en forma dependiente. “Esto tiene que ser desde el momento de ingresar al mercado laboral y para los vínculos amparados hasta el momento por el BPS”, acotó.

A su entender, esto sí tendrá un impacto bastante fuerte en los ingresos de la caja, así como un mayor control sobre quienes se declaran en “no ejercicio de la profesión” y no aportan.

Otro de los ejes que destacó es que poder migrar el esquema de aportación en base a ingresos reales (no fictos como hasta ahora).

Consultado por qué esto antes funcionaba y ahora no, respondió que “ha aumentado la heterogeneidad en los ingresos de los profesionales en los últimos años, por lo que seguir con un sistema basado en ingresos fictos tiene limitantes”.

“Pensamos que el tema de que la Cjppu sea reconocida como administración tributaria, y el de timbre digital están próximos a salir”, opinó, aunque esto último tampoco cambiará la realidad de la caja dado que el 92% ya están digitalizados y, por ende, solo falta el 8%.

Pérez defendió: “nos tienen que reconocer como entidad tributaria que lo somos; recibimos tributos”. Esto les permitirá intercambio de información con la Aduana, DGI y otros organismos. Además, aclaró que muchas veces hay coincidencias con los representantes del Ejecutivo en la Comisión de Expertos algunas soluciones puntuales, pero no cuando se profundiza en las mismas o se quiere definir cómo implementarlos.

El presidente del Cjppu se mostró algo escéptico sobre los resultados de este proceso, pero afirmó que continuarán planteando los reclamos.