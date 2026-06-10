El "desafío" que ve Conaprole en el acuerdo Mercosur-UE, la necesidad de tener nuevos mercados y la denuncia por dumping

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández resaltó la necesidad de “salir a buscar mercados” aunque reconoció que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) representa un desafío para el sector.

“Vamos a explorar todas las oportunidades, tratar de defendernos de todos los desafíos, pero necesitamos que el Uruguay siga por el camino de la apertura de comercio”, dijo durante su discurso ayer en el marco de la celebración del 90° aniversario de la cooperativa y la inauguración del nuevo edificio ubicado en el barrio La Aguada, un evento que reunió a empresarios, autoridades de gobierno y productores.

Por su parte, el CEO de Conaprole, Gabriel Valdés, resaltó los principales hitos en la historia de la cooperativa y destacó la importancia de buscar nuevas inversiones, mantener la asociación estratégica y profundizar la presencia en el mercado asiático. “Nacimos en Uruguay, producimos en Uruguay y damos trabajo en Uruguay”, dijo y recordó que en la última década Conaprole invirtió más de US$ 50 millones en aspectos vinculados a la sostenibilidad del negocio.

Por otra parte, los ejecutivos reconocieron la actuación del gobierno en la acusación de dumping sobre importaciones de leche en polvo a Brasil provenientes de Uruguay y Argentina en 2023. La denuncia de productores lecheros brasileños ante el Departamento de Defensa Comercial de su país había sido descartada por este en dos oportunidades, pero la narrativa comenzó a tomar un carril político cuando intervino el vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, quien reabrió el caso en 2025.

Cristina Lustemberg, Fernanda Cardona, Alejandro Sánchez, Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en el aniversario de Conaprole. Foto: Ignacio Sánchez.

El Comité Ejecutivo de Gestión de Comercio Exterior (Gecex) de Brasil –órgano encargado de definir políticas, tarifas de importación, defensa comercial y estrategias de exportación– decidió archivar la denuncia en mayo de este año, lo que resultó en que las uruguayas involucradas (Conaprole, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos) volvieran a exportar con normalidad.

“El gobierno nos acompañó generando las acciones diferentes diplomáticas que fueran menesteres para que Brasil terminara resolviendo lo que resolvió”, dijo Fernández.

“Desde el punto de vista técnico creo que se hizo justicia y seguimos adelante”, sostuvo Valdés y resaltó el trabajo en conjunto entre el sector público y privado.

Mercados internacionales

Fernandez resaltó el rol de Corea del Sur como principal comprador de queso muzzarella previo al 2012 cuando firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que resultó en la pérdida de ese cliente para Conaprole. El presidente de la cooperativa recordó que durante una conversación que mantuvo en una feria internacional, ejecutivos coreanos señalaron que si Uruguay tuviera las mismas condiciones arancelarias que tiene Estados Unidos, “les volvería a comprar quesos”.

Otro de los acuerdos bilaterales que comprometieron la participación de Conaprole en el escenario internacional fue el TLC entre China y Australia firmado en 2015. A partir de entonces, el relacionamiento con China es bajo a excepción de uno de sus principales clientes, la empresa Yili.

Edificio Conaprole. Foto: Ignacio Sánchez.

Sin embargo, el relacionamiento con China también estuvo condicionado recientemente debido al TLC que firmó con Nueva Zelanda en 2008 y que tuvo una actualización en 2021.

“Tenemos que acompañar al sector, primero con crecimiento industrial. Eso es una exigencia”, dijo Fernández y agregó que si bien los uruguayos representan un público de alto consumo de lácteos, “el futuro de Conaprole es más leche al mundo”.

Por otra parte, Fernández resaltó la reciente colocación de productos Conaprole en Indonesia y sostuvo que el próximo objetivo de la empresa es posicionarse en el mercado del sudeste asiático. “Nosotros vamos a 75 mercados, pero si nos abren las puertas, quédense tranquilos que seguramente vamos a entrar en varios mercados”, dijo.