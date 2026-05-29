Brasil archiva denuncia contra Conaprole y otras lácteas uruguayas, para el gobierno es "menos espectáculo y más resultados"

El Comité Ejecutivo de Gestión de Comercio Exterior (Gecex) de Brasil decidió archivar la denuncia por la acusación de dumping sobre importaciones de leche en polvo provenientes de Uruguay y Argentina en el año 2023. La decisión se tomó por "razones de interés general" y por ello el órgano que integran varios ministerios resolvió no aplicar derechos de importación a las exportaciones lácteas uruguayas, informó Montevideo Portal y confirmó El País en base a fuentes del gobierno. Esta resolución es favorable a los intereses de Conaprole, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos, indicaron las fuentes, ya que podrán seguir exportando a Brasil sin el temor de que les apliquen medidas de retaliación.

El Gecex es el órgano encargado de definir políticas, tarifas de importación, defensa comercial y estrategias de exportación y está conformado por representantes de los ministerios de Industria, Comercio y Servicios, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Agricultura y Pecuaria, de Planificación y Presupuesto, de Defensa, de Minas y Energía, de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, de Gestión y de Innovación en Servicios Públicos.

"El trabajo de Cancillería y la receptividad del propio (presidente de Brasil, Luiz Inacio) Lula (Da Silva) a partir de nuestro permanente diálogo dieron sus frutos. La defensa de la producción y el trabajo de los uruguayos no se detiene. Seguimos", escribió el presidente de la República, Yamandú Orsi en su cuenta de X sobre un artículo al respecto del periódico La Diaria.

Sobre el posteo de Orsi, escribió el secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez en su cuenta de X: "Cuando se trabaja en los problemas nacionales y la preocupación no esta en las declaraciones, sino en resolver los temas importantes. Hay resultados!!".

Cuando se trabaja en los problemas nacionales y la preocupación no esta en las declaraciones, sino en resolver los temas importantes. Hay resultados !! https://t.co/Xj017BH08G — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) May 28, 2026

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg se pronunció al respecto en su cuenta de X (también lo hizo sobre el posteo de Orsi). "Hay una parte de la gestión que no sale en los titulares, no genera ruido ni busca aplausos inmediatos. Es el trabajo silencioso, constante y serio. El que ordena, construye, coordina y resuelve problemas. Los cambios importantes rara vez ocurren de un día para otro. Son el resultado de miles de horas de trabajo, acuerdos, planificación y compromiso. Gobernar también es eso: menos espectáculo y más resultados. Menos ruido y más respuestas para las personas y para el país".

Hay una parte de la gestión que no sale en los titulares, no genera ruido ni busca aplausos inmediatos.

Es el trabajo silencioso, constante y serio. El que ordena, construye, coordina y resuelve problemas.



Los cambios importantes rara vez ocurren de un día para otro. Son el… https://t.co/HPzPufEdiI — Cristina Lustemberg (@LustembergC) May 29, 2026

También la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry escribió sobre el posteo de Orsi: "Lo importante está acá! Construir soluciones!!".

La denuncia de productores lecheros brasileños ante el Departamento de Defensa Comercial (Decom) de su país, había sido descartada por este en dos oportunidades. Pero, la narrativa comenzó a tomar un carril político cuando intervino el vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, quien reabrió el caso el año pasado.

“El proceso ha sido totalmente irregular, presentamos informaciones a principios del 2025 y nunca se nos hizo una pregunta”, había dicho en diálogo con El País en abril pasado, el gerente general de Conaprole y presidente de la Cámara de Industrias Lácteas, Gabriel Valdés y había agregado que se encontraron “algunas arbitrariedades” en las cifras presentadas.

"Es difícil defenderse cuando no encontrás prueba de lo que te están acusando”, había afirmado Valdés. La tensión por la denuncia escaló al punto de que Uruguay y Argentina trasladaron su preocupación a Brasil durante la primera reunión del Mercosur bajo la presidencia pro tempore de Paraguay el pasado 3 de marzo.