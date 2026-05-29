UTE prevé eliminar para fin de año las bonificaciones a la tarifa para la carga de vehículos eléctricos

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, aseguró que la empresa pública “tiene pensado soltar las bonificaciones” de la tarifa para vehículos eléctricos a fin de este año. “Vamos soltando de a poco las pequeñas bonificaciones que tenían pero nadie dejó de comprar autos eléctricos”, dijo Bentancor y agregó que está de acuerdo con la idea de fusionar UTE con la petrolera Ancap.

La decisión de UTE acompaña lo que había planteado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, hace algunas semanas sobre la revisión de los beneficios tributarios para vehículos eléctricos. El vicepresidente de UTE dijo al programa radial ¿Quién es quién? de Diamante FM que la empresa tiene previsto eliminar los beneficios tarifarios para la carga de vehículos eléctricos. “Nosotros ya tenemos pensado soltar las bonificaciones del todo al finalizar el año”, aseguró.

Con el cambio que planteó Oddone y este de UTE, los vehículos eléctricos pasarían a estar gravados al momento de la compra y pagarían el total de la tarifa de carga.

Si bien la renuncia fiscal llevó a aumentar la venta de este tipo de vehículos, Oddone aclaró que hay que estudiar si el subsidio sigue siendo necesario. “Lo vamos a revisar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)”, sostuvo y recordó que la ley de Presupuesto ya habilita a quitar la exoneración del Imesi a eléctricos. Por su parte, Bentancor sostuvo que “está convencido” que esto no desestimula la compra de eléctricos.

En la actualidad, UTE brinda un descuento del 30% en la tarifa del kWh para usuarios particulares en sus estaciones de carga pública, mientras que para la carga domiciliaria el beneficio se ajusta en función de la tarifa doble horario o triple horario. En enero de este año, el directorio de UTE había resuelto un aumento de la tarifa del 5%.

Red de carga

UTE cuenta con unos 450 cargadores, además de 150 privados y tiene proyectado conectar este año unos 300 cargadores. “Vos tenés que ir siguiendo el mercado”, dijo Bentancor y agregó que la intención de la empresa es ubicar cargadores en lugares y comercios frecuentados.

Auto eléctrico Foto: Unsplash

En ese sentido, explicó que el comercio puede instalar un cargador eléctrico particular, UTE le vende la tarifa y el local abona un cargo fijo por cada carga o en cambio, la empresa pública puede instalar su propio sistema. “Lo que estamos intentando es equiparar las tarifas, porque hoy las nuestras son más baratas que las privadas”, dijo Bentancor y aseguró que la solución para ello es aumentar las tarifas de UTE.

Por otra parte, el vicepresidente de UTE sostuvo que el ente firmó un acuerdo con la empresa Cutcsa para instalar nuevos cargadores para vehículos particulares en las terminales de ómnibus. “Estamos ajustando los detalles técnicos legales, cómo va a entrar y con qué tarjeta”, dijo.

Tarifa eléctrica

“UTE siempre está estudiando el tema de la tarifa”, aseguró Bentancor aunque sostuvo que lo está haciendo “muy solo”. “Creo que hay que volver a discutir”, dijo en relación a la tarifa básica, pero esta vez para emprendimientos productivos. “Si viene un emprendimiento productivo que me va a dar 1.000 puestos de trabajo (...) tengo que tener una mirada especial para esa empresa para que su potencia contratada sea menos”, dijo.

Bentancor consideró que en un escenario ideal, UTE podría buscar la aplicación de una tarifa plana, como lo hace Antel. Se trata de modalidad en el que el servicio de acceso es sin límite de consumo a una tarifa fija mensual. “Es arriesgado lo que digo”, aseguró y agregó que “es algo que se necesita de mucho estudio técnico”, por lo que se espera que no se concrete durante este periodo.

Puestos de carga de la UTE de vehiculos electricos en el estacionamiento de Nuevocentro Shopping Center en Montevideo, ND 20241025, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por otra parte, hizo referencia al abastecimiento de la demanda. “Hoy la energía que tenemos todos los uruguayos, nos da perfectamente para abastecer la demanda”, dijo Bentancor aunque reconoció que ante la posible llegada de algunos data centers e importantes proyectos de inversión, el escenario podría modificarse. “UTE debe planificar las inversiones en generación por lo menos con 10 años de anticipación”, dijo. Recordó que “hasta el 2005, UTE pasó más de 25 años sin invertir un solo centésimo en generación”.

Fusión con Ancap

La posibilidad de fusionar empresas estatales en Uruguay es una discusión de larga data y aunque los entes trabajan en conjunto en varios proyectos de movilidad eléctrica o nuevas inversiones, nunca se concretó la creación de un órgano común o nueva empresa entre ambos.

“Yo sí (estoy de acuerdo), ya me ha traído algún problema esto”, sostuvo Bentancor y agregó que en el caso de crear una comisión previa para lograr esa fusión, “nadie debe perder un puesto de trabajo”.

“Me gustaría tener una apertura más grande en los acuerdos multipartidarios, que hubiera por lo menos una comisión creada para ir estudiando permanentemente los cambios que puedan venir a futuro”, dijo Bentancor sobre los objetivos planteados durante el período.