Explosión de cohete de Blue Origin en prueba de encendido: el comunicado de Jeff Bezos

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida, informaron el jueves medios estadounidenses.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.

El congresista de Florida Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado en X que ha estado en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez", dijo Haridopolos.

La explosión es el último revés para la empresa de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos.

El mes pasado, su cohete New Glenn fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación. AFP

El comunicado de Jeff Bezos

El magnate y fundador de la empresa estadounidense de transporte aeroespacial confirmó el hecho y reiteró que el incidente no provocó víctimas humanas ni heridos: "Todo el personal está contabilizado y a salvo".

Además, el también CEO de Amazon, explicó que "todavía es muy pronto para conocer las causas" de la explosión, pero desde la empresa ya se trabaja en ello. "Es un día duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", cerró Bezos.