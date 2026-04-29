La advertencia de Conaprole ante denuncia de dumping en Brasil: "Consecuencias pueden ser muy significativas", incluso en empleo

Conaprole aguarda el fallo del Departamento de Defensa Comercial (Decom) de Brasil por la acusación de dumping sobre importaciones de leche en polvo provenientes de Uruguay y Argentina en el año 2023, mientras la empresa advierte sobre efectos inmediatos en el mercado uruguayo. “Las consecuencias que pueden ser muy significativas a nivel comercial, económico, social y del precio al productor, porque puede haber pérdidas de empleo y es un poco complejo”, dijo a El País el presidente de la Cámara de Industrias Lácteas (CILU) y gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés y agregó que la situación es “irregular” y se trata de un “golpe fuerte” a las exportaciones uruguayas.

El dumping es una práctica comercial en la que una empresa exporta productos a otro país a precios inferiores a su valor normal en el mercado de origen, lo que implica un daño a la industria local importadora. Las involucradas por el lado argentino son Mastellone, Las Tres Niñas, Noal y Gloria Argentina; mientras que en Uruguay incluye a Conaprole, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos.

En 2024 productores de leche cruda denunciaron al Decom de Brasil que empresas uruguayas y argentinas incumplían con la normativa internacional, cuando en su lugar tendrían que haber sido productores de leche en polvo. La narrativa comenzó a tomar un carril político cuando intervino el vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin , quien reabrió el caso el año pasado, luego de que en dos oportunidades el Decom descartó la denuncia.

“Las autoridades están todas bien informadas. Sobre todo cómo ha sido el proceso y lo más importante es qué puede pasar si Brasil toma medidas o derechos provisorios de dumping”, dijo Valdés y explicó que en caso de que la resolución final sea desfavorable para Uruguay, resultaría en un arancel del 10% dentro del Mercosur. “Cualquier impuesto que se aplique dentro del Mercosur, aparte de afectar la transparencia y la confianza entre los socios, es injusto e irregular”.

Gabriel Valdés. Foto: Ignacio Sánchez.

“Eso en definitiva es un costo adicional para las industrias uruguayas. Ese costo va a ser menos precio de leche (para el tambero), va al margen de los productores, puede ser menor producción de leche en Uruguay y eso es, menos productores, menos empleo o alguna planta que no esté trabajando a plena capacidad”, advirtió Valdés y agregó que los efectos en el mercado local se podrían observar de forma inmediata y directa.

La documentación sobre el caso de dumping

El Decom emitió una nota técnica el pasado 14 de abril donde expuso los “hechos esenciales” que servirán de base para una decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales. “El proceso ha sido totalmente irregular, presentamos informaciones a principios del 2025 y nunca se nos hizo una pregunta”, dijo Valdés y agregó que se encontraron “algunas arbitrariedades” en las cifras presentadas.

El documento de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%, según informó La Nación. De acuerdo con el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado”, que ingresaron al mercado brasileño con “precios por debajo de los costos de producción locales”.

La normativa del acuerdo antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que en algunos casos el volumen de las ventas en el mercado interno puede ser tan bajo que no permite una comparación adecuada entre el precio del mercado interno y el precio de exportación. Sin embargo, en Uruguay el consumo de leche en polvo es mínimo, por lo que no podría funcionar como referencia.

En cambio, existe la cooperativa neozelandesa, Fonterra, encargada de marcar el precio de referencia internacional de la leche en polvo a través de licitaciones semanales. “Eso parece que las autoridades brasileñas no lo saben o no lo consideraron, lo cual es grave, o sea, desconocen el mercado internacional de los lácteos”, dijo Valdés y agregó: “Brasil termina trabajando con 1.000 toneladas del mercado interno y lo compara con una exportación de 68.000 toneladas en el 2023”.

Cartel de la sede de Conaprole en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

Valdés sostuvo que estos elementos estarán incluidos en la defensa que presentará Conaprole. Quienes promovieron la acusación en este caso fueron los productores de leche cruda, y según el ejecutivo “no opinaron en forma negativa”. “El problema del sector primario en Brasil puede ser estructural, de costos, eficiencia u otros”, dijo y añadió: “Uno no debería defenderse de lo que no está probado”.

“Un país que llega a 75 destinos, que importa por arriba de los precios referencia internacionales no puede estar haciendo competencia desleal nunca y no hay pruebas dentro del proceso que lo justifiquen”, defendió Valdés y agregó: “Estamos realmente atados de manos y preocupados por lo que pueden ser las consecuencias”.

Tensiones en el Mercosur

El 4 de mayo Conaprole presentará un documento en respuesta a esta nota, el 8 del mismo mes el Decom podrá emitir un último reporte que estará bajo análisis hasta el 11 de junio cuando intervendrá el Comité Ejecutivo de Gestión de Comercio Exterior de Brasil: el órgano encargado de definir políticas, tarifas de importación, defensa comercial y estrategias de exportación.

“Es difícil defenderse cuando no encontrás prueba de lo que te están acusando”, sostuvo Valdés y agregó que la tensión por la denuncia escaló al punto de que Uruguay y Argentina trasladaron su preocupación a Brasil durante la primera reunión del Mercosur bajo la presidencia pro tempore de Paraguay el pasado 3 de marzo.

Según el documento al que accedió El País, “las delegaciones de Argentina y Uruguay manifestaron su preocupación por la revisión de la decisión que excluyó la leche fluida de la definición de producto similar doméstico, así como por la eventual aplicación de derechos antidumping para leche en polvo, que a su entender sería ilegítima al no cumplirse las condiciones normativas tanto en producto como en daño causado para su aplicación”.

En el encuentro la delegación uruguaya informó que planteará el tema en el Comité de Prácticas Antidumping y en el Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC, luego de haber agotado las vías de comunicación bilaterales. Por su parte, la delegación de Argentina informó que se encuentra analizando la posibilidad de efectuar nuevas presentaciones en el Mercosur y la OMC por la posible incompatibilidad con las normas.

Gabriel Valdés.

“La delegación de Brasil subrayó que, hasta el momento, no se ha adoptado ninguna medida antidumping en el marco de dicho procedimiento y que la conclusión de la investigación continúa prevista para mayo del presente año. En ese contexto, la delegación de Brasil señaló que no corresponde anticipar resultados ni formular juicios definitivos antes de la conclusión de la investigación, por lo que las apreciaciones sobre una eventual ilegitimidad del proceso resultan claramente inadecuadas”, indicó el documento.

“Creo que el tema realmente es 100% político, Brasil históricamente ha dado muestras de algunos proteccionismos directos o indirectos”, dijo Valdés y agregó que en este caso la acusación fue “irregular”. El ejecutivo señaló que hasta ahora se mantuvieron conversaciones dentro del Mercosur aunque aseguró que las inquietudes se trasladarán a la Cumbre de Ginebra.