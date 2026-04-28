Fancap inició medidas distorsivas sobre combustibles: "La idea es sacar al gobierno de la zona de confort"

La Federación Ancap (Fancap) ocupó la planta de combustibles en Paysandú desde las 5 hasta las 12 horas de ayer como parte de las medidas sindicales sorpresivas y distorsivas anunciadas hace algunas semanas que podrían impactar en el abastecimiento de combustible. Según explicó a El País el dirigente de Fancap en Paysandú, Eduardo Zabala, se registró una distorción del 80% de la actividad en la planta, aunque reconoció que la afectación fue mínima a nivel general ya que la planta de combustibles en Paysandú no tiene un tamaño significativo.

El conflicto entre Ancap y el gremio se desató hace algunas semanas con motivo del plan de reestructuración del negocio del Pórtland. El mismo consiste en el traslado de la producción de clinker —material intermedio del cemento— de la planta de Minas a Paysandú. “Es la primera medida de muchas”, dijo Zabala y agregó que “la idea es sacar al gobierno de la zona de confort”.

Planta de pórtland de Minas. Foto: Darwin Borrelli.

Zabala sostuvo que aún no se empezó a implementar el plan de Ancap que implica el traslado de parte del personal y agregó que se espera comenzar el próximo mes. Ancap cuenta con dos plantas en Paysandú: una de combustibles (la que fue ocupada) y la de producción de Pórtland.

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

Por otra parte, la semana pasada Fancap anunció un paro de 24 horas el 2 de mayo en la planta de La Tablada, que funciona como centro de distribución de nafta, gasoil y otros derivados a las estaciones de servicio. El gremio emitió un comunicado en el que exhorta a Ancap a “adoptar las medidas necesarias para garantizar la finalización de las tareas de cargadero en dicho horario”. “Ancap va a tener que aplicar recaudos”, dijo Zabala ayer.

“Ancap sigue adelante con un plan que va a generar el desmantelamiento de Planta Paysandú, y que pone en jaque a toda la industria”, explicó Fancap en un comunicado y agregó que el nuevo plan de la petrolera “no garantiza ningún puesto de trabajo ni derechos conquistados”.