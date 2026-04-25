El sindicato de Ancap resolvió un paro en la planta de distribución de combustibles y puede complicar su abastecimiento

La Federación Ancap (Fancap) anunció un paro de 24 horas para el sábado 2 de mayo en la planta de La Tablada con motivo del conflicto por el plan de reestructuración de Ancap en el negocio del Pórtland. Mientras se aguarda una nueva resolución del Poder Ejecutivo por el precio de los combustibles, el abastecimiento corre riesgo debido a que La Tablada es la planta de distribución de nafta, gasoil y otros derivados a las estaciones de servicio.

Fancap explicó en un comunicado que los trabajadores de turno fijo se retirarán de planta a las 22 horas y exhorta a Ancap a “adoptar las medidas necesarias para garantizar la finalización de las tareas de cargadero en dicho horario”. El sindicato agregó que por razones de seguridad, los últimos camiones en bajar a cargar lo harán hasta las 20:30 horas.

Planta de pórtland de Minas. Foto: Darwin Borrelli.

Tampoco se otorgarán extensiones de carga para camiones de propano y el sector de operaciones no realizará tareas en condiciones que impliquen operar por debajo de la guardia mínima establecida (cinco operadores).

“Ancap sigue adelante con un plan que va a generar el desmantelamiento de Planta Paysandú, y que pone en jaque a toda la industria”, explicó Fancap en un comunicado y agregó que el nuevo plan de la petrolera “no garantiza ningún puesto de trabajo ni derechos conquistados”.

La semana pasada la asamblea representativa del gremio resolvió por unanimidad aplicar “un plan que comprenda medidas sindicales sorpresivas y distorsivas en áreas centrales de Ancap”. También denunció una “negativa del gobierno a continuar con los diálogos en busca de propuesta de consenso”.

El ente resignó ingresos por US$ 61 millones por vender por debajo del precio de refinería. Foto: Archivo El Pais

El proyecto de la petrolera consiste en trasladar la producción de clinker –material intermedio del cemento– de la planta de Paysandú a la de Minas y mantener la planta de Manga como centro de distribución. Para comenzar a aplicarlo, Ancap aguarda la confirmación del traslado de algunos trabajadores de Paysandú a Minas, según indicaron fuentes de la empresa a El País.

El consejo federal de Fancap había resuelto por unanimidad declararse “en conflicto contra el gobierno” y denunció que la empresa “incumplió con lo acordado en la reunión con el presidente de la República”, Yamandú Orsi, semanas atrás.