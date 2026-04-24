“Impracticable”: cuestionan requisitos para exonerar IVA en las compras web provenientes de Estados Unidos

El docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga, criticó la resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que establece cómo serán los nuevos procedimientos para que las compras por internet que provengan de Estados Unidos queden exoneradas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Al igual que lo hicieron días atrás los couriers (las empresas encargadas de transportar las compras), el académico también cuestionó la reglamentación por entender que habilita una menor competencia comercial que dará “más ventaja” a los intermediarios (couriers, importadores, entre otros) “grandes”, un “peor acceso” al mercado para el consumidor “y hasta la introducción de un motivo de fricción comercial con Estados Unidos”.

La resolución de la DNA modifica el régimen de franquicias para compras internacionales en el marco de la aplicación del “impuesto Temu”, por el cual a partir del 1° de mayo, las compras por Internet en el exterior pasarán a estar gravadas con IVA (22%).

Sin embargo, la norma exceptúa del pago de ese impuesto a los paquetes provenientes de Estados Unidos, en línea con el TIFA, un acuerdo de comercio e inversiones firmado con este país en el año 2007.

Las críticas refieren a los procedimientos administrativos que se deben lograr para exonerar el IVA y que se establecen en la resolución.

Entre ellos, se exige que un representante de la empresa que envía los paquetes desde Estados Unidos realice un trámite ante la DNA, con certificaciones e inscripción formal.

Computadora con carrito de compras. Archivo

Además, se requiere registrar tanto a la empresa de origen como al vendedor, lo que implica que cada tienda en ese país deberá inscribirse para que las compras realizadas por consumidores uruguayos puedan quedar exentas del impuesto.

De acuerdo con Veiga, la nueva reglamentación “no solo agrega controles” sino que “también puede terminar vaciando, en los hechos, la exoneración de IVA” para las compras de origen estadounidense.

La resolución “exige registro previo para acreditar la residencia fiscal de la plataforma de e-commerce y/o del vendedor que participa en la transacción. O sea: no alcanza con que el paquete venga de Estados Unidos para acceder a la exoneración”, sino que además “el emisor de cada factura comercial del envío debe estar registrado. Y si uno no lo está, la exoneración no aplica”, señaló a través de su cuenta en X.

A su entender eso “convierte una preferencia que existe en el papel en una preferencia de acceso difícil en la práctica. Formalmente se mantiene. Operativamente, se restringe”, indicó.

Los couriers consultados por El País días atrás habían señalado también que los cambios implican en realidad una "traba" a esa exoneración y que en los hechos va a hacer que estas compras terminen pagando IVA.

Para Veiga, “muchas empresas” de ese país no tendrán incentivos para registrarse porque “muchas marcas” de los productos que los usuarios compran a ese país, “ya operan en Uruguay vía importadores exclusivos o canales privilegiados”, por lo que “facilitar la compra directa del consumidor debilita esa intermediación”.

De acuerdo con el especialista en defensa comercial, “hasta ahora, la compra directa en el mercado doméstico de Estados Unidos disciplinaba, aunque fuera parcialmente, el poder de mercado local. Si el precio acá era excesivo, el consumidor tenía una vía alternativa”.

Hombre usando su tarjeta de crédito ante una compra online Foto: Unsplash

Sin embargo, “esta reglamentación ayuda a reconstruir parte de esa barrera”, opinó Veiga y señaló que eso es una “inconsistencia” con lo declarado por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, quien días atrás dijo que uno de los objetivos del ministerio era evitar los altos precios por “fallas en el mercado” debido a “motivos regulatorios”.

“Esta reglamentación va en el sentido contrario” de eso porque “condiciona la exoneración a un diseño que puede fortalecer justamente a quienes ya controlan el canal local, y debilitar la compra directa que les metía competencia”, analizó Veiga.

Por otro lado, el académico dijo que la norma tampoco es “neutra” entre los operadores de las compras internacionales ya que “favorece” a las empresas que “pueden centralizar facturación, registro y cumplimiento” pero “perjudica especialmente al esquema en que el comprador uruguayo compra directo en Estados Unidos y luego usa un courier” para traer el producto al país.

De hecho, la DNA informó que la plataforma de comercio electrónico, TiendaMía quedó habilitada para exonerar el IVA de las compras estadounidenses. Hasta el momento, es la única que completó el procedimiento para beneficiarse de la exoneración.

Envío de un paquete por correo. Foto: Canva.

“A partir de esta acción la plataforma tiene la posibilidad que sus compradores en nuestro territorio puedan acceder a la exoneración del impuesto, pero deberá cumplir con los demás requisitos que establece el procedimiento para beneficiarse de la exoneración, en la factura y procedencia, que confirme que el país de procedencia del envío postal internacional sea Estados Unidos”, explicó Aduanas.

En este sentido, la normativa reitera que “el país de procedencia de un envío postal internacional se determinará según el país de residencia fiscal del emisor del documento comercial que haga las veces de factura, registrado ante la DNA”

Para el investigador del IEMM, mientras Uruguay mantenga el acuerdo TIFA con Estados Unidos “debería respetarlo no solo formalmente, sino también materialmente. Una preferencia que se vuelve casi impracticable pierde sustancia”, señaló.